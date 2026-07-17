FOTO Influencerica tvrdi: Zabranjen mi je dolazak u teretanu, druge žene su ljubomorne

Svoju stranu priče Edda je u suzama podijelila s više od pola milijuna pratitelja na Instagramu. Influencerica tvrdi da je "naprasno izbačena" jer se druga korisnica žalila na nju, navodno iz čiste ljubomore. Pilz je izjavila kako se osjeća diskriminirano, sugerirajući da je njezina pojava bila problematična za druge vježbačice, što je izazvalo burne reakcije njezinih obožavatelja.
Lanac teretana John Reed, međutim, nudi potpuno drugačiju verziju događaja. U službenom priopćenju potvrdili su da je influencerici otkazano članstvo bez prethodne obavijesti. Kao razlog navode opetovano kršenje kućnog reda unatoč ranijim upozorenjima. Iako nisu precizirali o kojim se točno prekršajima radi, istaknuli su da pravila vrijede jednako za sve članove, bez iznimke.
Iako detalji nisu službeno potvrđeni, čini se da je ključ problema bilo neovlašteno snimanje drugih korisnika za potrebe društvenih mreža. Pilz priznaje da je snimala, no brani se tvrdnjom da je "brisala snimke na zahtjev". Priznala je i da je dobila upozorenje, ali inzistira da se ono nije odnosilo na snimanje, već na bizarnu situaciju u kojoj je hodnikom hodala samo u čarapama.
Influencerica je otkrila da joj prijeti ugovorna kazna od 250.000 eura ako ponovno pokuša ući u prostore teretane. "Mislite li da sada tamo na zidu visi moja slika s natpisom 'Traži se'?", upitala je pratitelje. Ovo nije prvi put da se Pilz našla u središtu kontroverze; nedavno joj je zabranjen ulazak u zrakoplov zbog odjeće koju je osoblje ocijenilo preoskudnom.