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'STALNO SVE MIJENJA'

Agenti Tajne službe navodno ogorčeni na JD-a Vancea: 'Ovo je smiješno'

U.S. Vice President JD Vance attends the United States Air Force Academy Graduation Ceremony in Colorado Springs
Foto: MATT ROURKE/REUTERS
1/5
Autor
Robert Jurišić
17.07.2026.
u 07:20

Korištenje helikoptera mora odobriti Vojni ured Bijele kuće, a prema procjenama proračuna američkog Ministarstva obrane iz 2022. godine, trošak za porezne obveznike iznosi između 16.000 i 24.600 dolara po satu leta

Agenti američke Tajne službe zaduženi za zaštitu potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država JD Vancea navodno su „zasićeni“ „neprimjerenim“ zahtjevima za putovanja te se suočavaju s „rastućim problemom morala“ unutar tima, navodi se u izvješću. U središtu pritužbi našao se nedavni zahtjev da Vance i njegov mlađi sin budu prevezeni helikopterom Marine Two preko Washingtona na sat golfa. Let je na kraju otkazan zbog lošeg vremena, prenosi MS Now.

„To je SMIJEŠNO“, navodno je jedna osoba napisala u privatnoj poruci. „Mike Pence i Kamala Harris nikada nisu tražili nešto slično.“ Druga osoba požalila se kako se „stalno sve mijenja“, dodajući da se Vance „ne drži rasporeda, a to porezne obveznike košta goleme količine novca“.

Korištenje helikoptera mora odobriti Vojni ured Bijele kuće, a prema procjenama proračuna američkog Ministarstva obrane iz 2022. godine, trošak za porezne obveznike iznosi između 16.000 i 24.600 dolara po satu leta. Izvori su za MS Now privatno izjavili da ne postoji pravilo koje bi zabranjivalo korištenje državnog helikoptera za takvu svrhu, ali da takav zahtjev „nema presedana“ te je tipičan primjer pritiska koji osjećaju zbog učestalih zahtjeva u posljednji trenutak upućenih u ime potpredsjednikove obitelji.

Vanceovi su također nedavno nekoliko puta helikopterom putovali u Middleburg u saveznoj državi Virginiji kako bi tražili kuću. JD Vance i druga dama Usha Vance imaju troje djece u dobi od devet, šest i četiri godine, a uskoro očekuju i četvrto dijete. „Tim je umoran od toga što unaprijed ne dobivaju obavijesti i što se sve vodi kao OTR (off the record)“, rekao je jedan izvor za MS Now i dodao: „Vance misli da se još uvijek može kretati kao američki senator.“

Glasnogovornik JD-a Vancea izjavio je za The Independent da su „Vanceovi zahvalni muškarcima i ženama američke Tajne službe koji s predanošću služe svojoj zemlji. Iako zaštita potpredsjednika s opsežnim političkim obvezama te mladom i rastućom obitelji predstavlja jedinstven izazov, agenti Tajne službe svakodnevno taj posao obavljaju izvrsno“.

Zamjenik ravnatelja Tajne službe Matthew Quinn u zasebnom je priopćenju izjavio da agenti prilikom pridruživanja zaštitnim timovima razumiju kakvu obvezu taj posao zahtijeva. "Dugi radni sati, česta putovanja i potreba za stalnom prilagodljivošću dio su posla. Noći, vikendi i blagdani sastavni su dio službe. Naši agenti neumorno rade kako bi osigurali sigurnost osoba koje štite, istodobno nastojeći koliko god je moguće očuvati njihovu svakodnevicu“, navodi u priopćenju.

FOTO Apokaliptični prizori iz Kanade: Građane guši otrovni dim, nebo je poprimilo sablasne boje
U.S. Vice President JD Vance attends the United States Air Force Academy Graduation Ceremony in Colorado Springs
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Ključne riječi
tajna služba JD Vance

Komentara 11

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ST
Starčević
08:31 17.07.2026.

ha ha ha .... najkorištenija riječ večernjakovih "novinara": NAVODNO

Avatar BRISELKO
BRISELKO
07:44 17.07.2026.

Ne sjećam se da je u hrvatskim sredstvima priopćavanja ikad objavljeno:"Uprava za posebne poslove sigurnosti Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova RH žali se na Zorana M:" Tražio je da ga helikopterom prevozimo na Krk kako bi upražnjavao tretmane smanjenja bolaa u testisima te otklanjanja psihičke i tjelesne napetosti""

LL
lijepa_li si
08:34 17.07.2026.

navodno je ovo čisti agitprop!

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