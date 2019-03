Pazi, banana! Hezonja zaustavio 'King Jamesa': Nisam ga se bojao

Nakon što je u presudnom trenutku utakmice, za pobjedu svojih Knicksa blokirao “King Jamesa”, Mario Hezonja postao je kralj New Yorka. Kralj “glavnog grada svijeta”. Barem na jedan dan.

Te nedjeljne večeri na Manhattanu gotovo pa nije bilo restorana ili bara u kojem se nije govorilo o tome što je jedan Hrvat učinio LeBronu Jamesu. A jedan od najboljih košarkaša svih vremena krenuo je u posljednji napad ne bi li svojim Lakersima u Madison Square Gardenu donio 32. ovosezonsku pobjedu.

No, takvo što nije mu dozvolio 24-godišnji Dubrovčanin. Još na centru Hezonja je počeo pritiskati LeBrona, a kada je ovaj krenuo u prodor, ostao je dovoljno blizu njega da mu ne bi dopustio da se odgurne od njega i tako si stvori šut za prostor.

Štoviše, Mario ga je “bananirao” i potom završio u zagrljaju svojih suigrača, u proključalom Gardenu.

Upitno produljenje ugovora

Premda su Knicksi u fazi tankiranja, jer s lošim skorom žele povećati svoje izglede za draftiranje novog Supermana (Zion Williamson), pobijediti Lakerse na svom parketu ipak je slađe od svega. A Hezonja je tome pridonio ne samo spektakularnom blokadom, tri sekunde prije kraja, nego i sa 17 koševa i osam skokova. A sve to zbilo se nakon što je zbog ozljede propustio 12 utakmica.

A nakon takve pauze, a nije igrao od 12. veljače, Hezonja je “bačen u kavez na kralja lavova”. Zašto je to učinio, trener David Fizdale, opisao je ovako:

– S pomoćnicima sam došao do zaključka da je Mario taj koji se fizički može suprotstaviti LeBronu.

Koliko je Mario svoju obvezu shvatio udarnički, svjedoči i ova izjava:

– LeBron je jedan od najnezaustavljivijih košarkaša svijeta i jedan od najvećih svih vremena. No, kada smo na parketu, o tome se ne brinem. Uostalom, poštovanje suparnika dobiješ jedino ako se s njima boriš. Pokušavao sam zaustaviti LeBrona tako da sam ga pritiskao po cijelom terenu. Kad je imao loptu, nastojao sam ga izmoriti.

I Mario kao da ga je toliko izmorio da mu je LeBron u tom posljednjem napadu postao lak plijen. Ili je možda snažni James pomislio da ga jedan bijelac iz Hrvatske nikako ne može zaustaviti pa je na koncu skrušeno priznao:

– Pokušao sam doći u dobru situaciju za koš, no bila je to sjajna Marijeva obrana. To je to.

Nažalost, Hezonja još uvijek nema potpuno povjerenje ovog trenera, kao što ga nije imao niti u Orlandu, a ako gledate samo njegove najbolje akcije, mogli biste zaključiti da je u pitanju etablirana NBA zvijezda. S obzirom na to da je s Knicksima potpisao samo jednogodišnji ugovor, Mario se nada da će mu Newyorčani ponuditi novi ugovor, ali ističe:

– Rekao sam generalnom menadžeru Scottu Perryju i predsjedniku kluba Steveu Millsu da su ludi ako mi ponude ugovor samo zbog ove obrane. Nikad nisam mislio da ću izboriti pobjedu s blokadom, no dogodilo se. Pokušavam biti što je moguće bolji “hibridni” igrač.

Dvojica od šest u play-offu

Mario se nazvao hibridnim jer je ovu utakmicu započeo na mjestu “četvorke”, umjesto ozlijeđenog Vonleha, a ovaj Hrvat može igrati i sve tri vanjske pozicije.

Nažalost, Super Mario neće igrati doigravanje baš kao niti još trojica hrvatskih košarkaša – Dario Šarić (Minnesota), Ante Žižić (Cleveland) i Dragan Bender (Phoenix). No, zato će to zadovoljstvo imati Ivica Zubac sa svojim Clippersima i Bojan Bogdanović s Pacersima.

