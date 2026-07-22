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ISKUSNI NAPADAČ

Mirko Marić ponovno igrač Lokomotive, potpisao ugovor s bivšim klubom

Lokomotiva i Rijeka sastali se u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 18:30
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Napadač se tako nakon devet godina vratio u klub u kojem je napravio prve velike korake u seniorskom nogometu

Hrvatski nogometni prvoligaš Lokomotiva objavio je kako je dogovorio povratak iskusnog napadača Mirka Marića (31) u svoje redove.

Marić se vratio u klub u kojem je ostavio dubok trag na početku svoje seniorske karijere, od 2014. do 2017. godine je upisao 94 službena nastupa i postigao čak 28 pogodaka. Kasnije je igrao za Videoton, Osijek, Monzu, Crotone, Rijeku i Veneziju, a upisao je i dva nastupa za hrvatsku A reprezentaciju.

"Sretan sam što sam se vratio u Lokomotivu gdje sam prije 12 godina započeo svoju HNL karijeru. Lokomotiva mi je dala priliku kad sam bio jako mlad i za mene klub ima posebno značenje. Pratio sam Lokomotivu svih ovih godina, pogotovo u periodu dok mi je i brat Mateo igrao ovdje. Jako dobro znam da dolazim u kvalitetnu i ambicioznu sredinu. I prošle sezone Lokomotiva je opet pokazala svoju kvalitetu, a vjerujem da ove godine možemo biti i bolji", rekao je Marić po potpisu ugovora.
Ključne riječi
NK Lokomotiva HNL transferi

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