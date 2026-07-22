Mirko Marić ponovno igrač Lokomotive, potpisao ugovor s bivšim klubom

Hrvatski nogometni prvoligaš Lokomotiva objavio je kako je dogovorio povratak iskusnog napadača Mirka Marića (31) u svoje redove.

Marić se vratio u klub u kojem je ostavio dubok trag na početku svoje seniorske karijere, od 2014. do 2017. godine je upisao 94 službena nastupa i postigao čak 28 pogodaka. Kasnije je igrao za Videoton, Osijek, Monzu, Crotone, Rijeku i Veneziju, a upisao je i dva nastupa za hrvatsku A reprezentaciju.

"Sretan sam što sam se vratio u Lokomotivu gdje sam prije 12 godina započeo svoju HNL karijeru. Lokomotiva mi je dala priliku kad sam bio jako mlad i za mene klub ima posebno značenje. Pratio sam Lokomotivu svih ovih godina, pogotovo u periodu dok mi je i brat Mateo igrao ovdje. Jako dobro znam da dolazim u kvalitetnu i ambicioznu sredinu. I prošle sezone Lokomotiva je opet pokazala svoju kvalitetu, a vjerujem da ove godine možemo biti i bolji", rekao je Marić po potpisu ugovora.