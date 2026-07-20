Dinamo saznao protivnika u trećem kolu, ako prođe Thun

U Nyonu je u 12 sati održan ždrijeb trećeg kruga kvalifikacija za Ligu prvaka. Hrvatski prvak Dinamo svoj lov na ligašku fazu najelitnijeg klupskog natjecanja započinje u srijedu kada u 20 sati gostuje kod Thuna, prvaka Švicarske, u drugom pretkolu.

Prođe li Švicarce, Dinamo će u trećem pretkolu igrati protiv boljeg iz ogleda KI Klaksvik (Fraski Otoci) - Žalgiris (Litva). Prva utakmica na rasporedu je 4. ili 5. kolovoza, a uzvrat 11.

Izgubi li od Thuna, Dinamo će ispasti u treće pretkolo Europske lige. Ždrijeb pretkola tog natjecanja je također danas, od 13 sati, a potencijalnog protivnika u trećem pretkolu saznat će hrvatski doprvak Hajduk.

Što se Dinama tiče, utakmice s Thunom na rasporedu su 22. i 29. srpnja, a plavi uzvrat igraju na svom terenu. U dvoboju Klaksvika i Žalgirisa, veliki favorit je prvak Litve na čijoj je klupi odnedavno Željko Sopić.