Ovo su detalji Modrićevog transfera u talijanskog giganta: Ponoćna objava sve je otkrila

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (39) trebao bi u srijedu potvrditi da karijeru nastavlja u AC Milanu, sedmerostrukom prvaku Europe, objavili su u utorak kasno navečer talijanski mediji. Modrića je prvi kontaktirao sportski direktor "Rossonera" Igli Tare, a radu s hrvatskim veznjakom veseli se i novi trener AC Milana Massimiliano Allegri, pišu talijanski mediji.

"Milan bi mu ponudio jednogodišnji ugovor i mogućnost da bude protagonist u sezoni koja prethodi Svjetskom prvenstvu", naveo je Sky Sports Italia.

Hrvatski veznjak bi došao na San Siro kao slobodan igrač, bez odštete. S Real Madridom, u kojem je proveo 13 godina, još mora odraditi Svjetsko klupsko prvenstvo, koje se od 14. lipnja do 13. srpnja održava u SAD-u. Modrić je s Realom osvojio 28 trofeja, među kojima se ističu šest naslova u Ligi prvaka te četiri u španjolskom prvenstvu.

Modrić bi bio veliko pojačanje u veznom redu "Rossonera", u kojem su sada ključni igrači Nizozemac Tijjani Reijnders i američki Hrvat Christian Pulišić, kojeg u SAD-u zovu "Kapetan Amerika" (superheroj iz Marvelovih stripova). Od hrvatskih nogometaša dres AC Milana dosad su nosili Zvonimir Boban, Dario Šimić, Ante Rebić, Mario Pašalić, Nikola Kalinić, Ivan Strinić i Dražen Brnčić.

Isto tako, slavni stručnjak za transfere Fabrizio Romano doznao je detalje velikog posla, a neki idu tako daleko i govore da bi transfer već danas mogao biti završen.

''AC Milan je spreman ponuditi ugovor do lipnja 2026. plus opciju do lipnja 2027. Imao bi 3,5 milijuna eura plus neto dodaci po sezoni'', napisao je Fabrizio Romano nešto malo iza ponoći. Modrić se trenutno nalazi u Rijeci na pripremama reprezentacije za kvalifikacije, a hoće li se transfer i realizirati, znat ćemo vrlo skoro.