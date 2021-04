Ove Guardioline riječi su natjerale čelnike Cityja da ipak okrenu leđa Superligi?

Menadžer trenutačno vodećeg sastava engleskog nogometnog prvenstva i polufinalista Lige prvaka Manchester Cityja Josep Guardiola izjavio je kako se predloženi koncept Superlige u kojoj će 15 klubova imati zagarantirano mjesto bez obzira na rezultate protivi temeljnim postulatima sporta.

- Sport nije sport kada ne postoji poveznica između uloženog truda i nagrade. To nije sport kada vam je uspjeh zagarantiran, to nije sport kada nije važno jeste li izgubili. Nije fer da se neki klub bori kako bi došao do vrha, a onda sazna kako se ne može kvalificirati u elitu jer je ona već zagarantirana za neke - rekao je Guardiola pazeći kako ne bi kritizirao svoj klub.

- Ako me pitate po kojem su kriteriju birani klubovi koji će sudjelovati - ne znam. Za pokretanje Superlige sam saznao tek nekoliko sati prije objave, ali još uvijek ne znam detalje, kada ću ih znati onda ću vam reći što mislim. Volio bih kada bi predsjednik odbora koji stoji iza ovog projekta objavio svijetu razloge zašto bi neki klubovi igrali, a ostali ne bi. Zašto Ajax, koji je osvojio četiri ili pet Liga prvaka, nije među ovim klubovima. Pokretači Superlige imaju obavezu i dužnost razjasniti sva pitanja što prije - dodao je Guardiola.