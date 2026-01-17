Preminuo čovjek koji je imao čak pet milijardi dolara: 'Bio je strog, ali pun ljubavi'

Rocco Commisso, predsjednik Fiorentine i osnivač američke telekomunikacijske kompanije Mediacom Communications, preminuo je sinoć u 77. godini života. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj – supruga Catherine, djeca Giuseppe i Marisa te sestre Italia i Raffaelina – navodeći kako je Commisso preminuo nakon duge bolesti. O svemu se oglasio i klub ACF Fiorentina.

"Nakon dugog razdoblja liječenja, naš voljeni predsjednik napustio nas je i danas svi žalimo zbog njegova odlaska. Za svoju obitelj bio je primjer i putokaz, odan i vjeran čovjek koji je sa suprugom Catherine obilježio 50 godina braka te strog, ali pun ljubavi otac svojoj djeci, upravo onakav kakav je bio i njegov karakter – nježan i odlučan", poručili su iz kluba na službenoj stranici.

Commisso je Fiorentinu preuzeo 2019. godine te je vrlo brzo stekao naklonost navijača zbog svoje neposrednosti, snažne povezanosti s gradom i velikodušnosti. Posebno se istaknuo tijekom pandemije koronavirusa, kada je kroz humanitarnu kampanju Snaga i srce donirao značajna sredstva bolnicama u Firenzi.

Pod njegovim vodstvom Fiorentina je igrala dva finala Konferencijske lige i jedno finale Kupa Italije. Izvan nogometa, Commisso je bio poznat kao jedan od najuspješnijih talijanskih imigranata u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon rada u financijskom sektoru (Chase Manhattan Bank i Royal Bank of Canada), 1995. godine osnovao je Mediacom, koji je danas peti najveći kabelski operater u SAD-u s više od tri milijuna korisnika u 22 savezne države.

Forbes njegovo bogatstvo procjenjuje na oko pet milijardi eura.