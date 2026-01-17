Kaos u Dinamovu idućem europskom protivniku, predsjednik se javio uživo i izvrijeđao igrače

Prvi poraz rumunjskog FCSB-a u novoj godini, gostujući 1:0 kod FC Argeșa, izazvao je burnu reakciju vlasnika kluba Gigija Becalija. Kontroverzni 67-godišnjak javio se uživo u televizijski program odmah nakon utakmice i bez zadrške sasuo kritike na račun svojih igrača, a pritom zaprijetio i povlačenjem iz javnosti ako momčad ne izbori plasman u doigravanje.

FCSB je, podsjetimo, prvi protivnik Dinama u nastavku europske sezone. U četvrtak na Maksimiru rumunjski i hrvatski prvak igraju iznimno važnu utakmicu Europske lige, u kojoj Dinamu trebaju bodovi iz posljednja dva kola kako bi zadržao izglede za prolazak dalje. Unatoč porazu u domaćem prvenstvu, Becali i dalje tvrdi da njegova momčad može obraniti naslov, piše GSP.

U svom prepoznatljivom stilu, Becali nije štedio nikoga.

„Tanase nije bio u utakmici, nije bio prisutan. Bojao se, ne znam čega, možda terena. Nije odlučno postavio nogu, previše je bio opušten. Kako da s takvim pristupom očekujem nešto? A i ovaj gol ide na dušu Tarnovanua“, rekao je vlasnik FCSB-a.

Na meti su se našli i igrači s klupe.

„Ono što je ušlo s klupe – Thiam, Miculescu – ništa. Možda sam pogriješio što nisam ranije izvadio Chirichesa. Nije igrao loše, ali više nije onaj stari, pogotovo na ovakvom terenu“, dodao je.

Najviše pažnje ipak je privukla njegova izjava o povlačenju iz medija.

„Dok ne uđemo u play-off, više ne smijem govoriti. Ako ne uđemo, obećavam da se više neću javljati – svijet će me se riješiti. Ima ljudi koji me ne podnose. Iz pristojnosti dolazim na televiziju, ali vrijeme je da se povučem, rezultati mi ne idu u prilog“, poručio je Becali.

Ipak, odmah je naglasio da nije izgubio vjeru u momčad.

„Još uvijek vjerujem da ćemo osvojiti naslov, ali da ne bih ispao lud pred ljudima, možda bih trebao šutjeti. No ja i dalje vjerujem“, rekao je.

FCSB se trenutačno nalazi na devetom mjestu rumunjskog prvenstva, s devet bodova zaostatka za vodećom Universitateom Craiovom.