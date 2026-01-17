Kao da igramo doma: Hrvatske rukometaše i ove će godine bodriti more naših navijača

Konačno su krenuli i rukometaši Hrvatske na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. Tek treći dan igrana je skupina u kojoj su izabranici Dagura Sigurdssona. Gruzija je bila zagrijavanje, a ono pravo čeka nas sljedeći tjedan, odlučujući susreti protiv Nizozemske i Švedske za prolaz u drugi krug, ali i za prijenos važnih bodova. Hrvatska se u Malmö Areni već osjeća kao domaćin. To je već treće veliko natjecanje koje je igrala u ovom gradu, u ovoj dvorani. Već susret protiv Gruzije pokazao je da ćemo imati veliku podršku s tribina. I nisu to samo Hrvati koji žive u Malmöu i okolici, već ih je dosta došlo i iz Hrvatske.

Naši rukometaši pokušat će osvojiti svoju sedmu medalju na europskim prvenstvima. Do sada smo osvojili tri srebra i tri bronce. Dakle, nedostaje nam samo zlato. Najbliži najsjajnijoj medalji bili smo 2020. godine kada smo u Stockholmu igrali finale, te smo godine igrali sjajan rukomet, s obranom 5-1 i Duvnjakom kao prednjim. Izbornik je bio Lino Červar, u finale smo se plasirali čudesnim pogotkom Željka Muse na kraju drugog produžetka protiv Norvežana. U finalu nije bilo Danske, Švedske, Njemačke ili Francuske, već je bila Španjolska, reprezentacija koju se moglo pobijediti. I sve je išlo sjajno, vodili smo cijeli susret, a onda su došle kobne pogreške u samoj završnici i zlato je otišlo niz vjetar.

Gledajući samo ekipne loptačke sportove, muški rukomet i vaterpolo dva su naša najtrofejnija sporta. Obje reprezentacije osvojile su do sada na europskim prvenstvima po šest medalja. Vaterpolisti ipak imaju zlato, i to ne jedno, nego dva – 2010. i 2012. godine. Još imaju tri srebra (1999., 2003. i 2024.) te jednu broncu iz 2018. godine. Nekako se poklopilo da obje naše reprezentacije igraju ovog siječnja za nove medalje. I ne bi bilo prvi put da smo u istoj godini osvojili medalju u rukometu i vaterpolu. To se dogodilo 2010. i 2012. godine, a da obje selekcije zaigraju u finalu, to bi bilo drugi put. Naime, 2010. su rukometaši i vaterpolisti igrali finale na Europskom prvenstvu. Od ostalih loptačkih sportova, gledajući samo europska prvenstva, odbojkašice imaju tri srebra, košaraši dvije bronce te rukometašice jednu broncu. Bez medalja, za sada, su nogometaši, koji imaju srebro i broncu, ali sa svjetskih prvenstava, nogometašice, koje još nikad nisu bile na velikom natjecanju, odbojkaši i vaterpolistice.