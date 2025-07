Kad bi mogli još samo nekoliko tjedana u Rijeci ostaviti Tonija Fruka, bio bi to potez koji bi bijelima - sasvim smo sigurni - donio titulu jesenskog prvaka. Čovjek je to koji ovoj Rijeci daje šmek Lige prvaka. Prije no što uronimo u sve začine i okuse odgledane utakmice, dometnimo samo da bi onih 10 milijuna eura, na koliko ga se sada cijeni na Transfermarktu, trebala biti ona najniža, minimalna ponuda na ploči potjere za njime... Rijeka s Frukom može do Lige prvaka. Ali, ne samo 24-godišnji Našičanin, već i mnogi drugi bili su ove riječke večeri vrlo raspoloženi. Svidio se, i to jako, Ante Oreč na desnoj strani, a i na Niki Jankoviću se vidio dašak nečeg novog, odnosno onoga zbog čega su skauti njemačkih i engleskih klubova došli u Rijeku baš zbog njega.

Trener Đalović jasno je, već po izboru početne jedanaestorice, dao naznačiti što želi. Šteta je, zaista, da se u početnim minutama nije oplodio onaj startni "push" riječkih vedeta. Kasnije, kad su Bugari ulovili konce sredine terena bilo je teže visoko pritisnuti, a da se moglo, vidjelo se po krajnjoj sekvenci prvog poluvremena kad je uslijedio drugi riječki crescendo. Inače, u prvom je jako, a u drugom poluvremenu nešto slabije, azerbajdžanski sudac Masiyev sjeckao igru. Bilo je prekršaja, ali da je glavni arbitar baš morao svirati i one "košarkaške"...

Kako god, Ludogorec se u nastavku probao postaviti nešto autoritarnije, shodno svom dosadašnjem europskom renomeu u koji je utkano 14 uzastopnih sezona u nekoj od europskih skupina. No, nisu se u svemu tome dali impresionirati riječki srednjaci, Dantas i Ndoyckt. Dapače, iako su prvi puta stajali na terenu jedan do drugoga u službenoj utakmici, odigrali su je bez ikakve zamjerke. Ono što je mnoge poklonike nogometa, napose one neutralne moglo malo rastužiti - jer dosta smo svi skupa očekivali - je mali broj onih pravih prilika za gol. Frukova je bila ona u 39. minuti, s druge stative, iz teške pozicije... Da je to ušlo, ušao bi, vjerujemo, u riječku blagajnu još pokoji milijunčić na ime odštete jednog dana. Šteta i da nije ušao onaj Dantasov top u Armadinoj, 60. minuti. Stadion bi erumpirao... Šteta je i da Dantas nije spremniji, jer da jest, imao bi što za pokazati i u tih preostalih pola sata. A da je Rukavina poklopio Lasickasov ubačaj već pred kraj... Ali, tako je kako je.

Nakon ovih 0:0 pitanje koje si sad postavljamo je - može li Rijeka skinuti skalp Bugarima u Razgradu? Ovakva definitivno može. I Fruk i Janković, čiji fair-play potez iz 16. minute kada je sucu signalizirao da nema ni govora o tome da je vratar Ludogoreca napravio prekršaj nad njime treba staviti u nogometne bontone, i još trojica-četvorica raspoloženih mogu napraviti puno dobroga. Liga prvaka? Tko se usudi okladiti protiv hrvatskog prvaka... Sad su odradili europsko zagrijavanje, noge će za tjedan dana biti još lakše, spremne za tešku utakmicu u Bugarskoj.