Veliki posao u najavi: Odlazi hit igrač hrvatskog prvaka? Evo tko je došao gledati samo njega

Večerašnji spektakl na Rujevici, gdje Rijeka dočekuje Ludogorec u napetom susretu kvalifikacija za Ligu prvaka, ima i svoju pozadinsku priču koja bi mogla odrediti budućnost kluba. U centru te priče nalazi se Niko Janković, 23-godišnji ofenzivni veznjak koji je svojim izvanrednim igrama privukao pažnju brojnih europskih klubova. Za Jankovića, rođenog 25. kolovoza 2001., ovaj dvoboj nije samo prilika za dokazivanje na najvećoj sceni, već i potencijalna ulaznica za transfer karijere, a Rujevica bi mu uskoro mogla postati samo lijepa uspomena.

Interes za Jankovićeve usluge je konkretan i vrlo ozbiljan, a to potvrđuje i lista klubova čiji će predstavnici večeras biti prisutni na tribinama. Skauti njemačkih klubova, bundesligaša Werdera iz Bremena i drugoligaša Nürnberga, stigli su u Rijeku s isključivim ciljem praćenja Jankovićeve igre. No, interes ne staje na Njemačkoj. Najavljuje se i dolazak skauta iz Španjolske i Italije, koji uz Jankovića prate i drugu riječku zvijezdu, Tonija Fruka. Posebno je zanimljiv interes iz Engleske, gdje je premierligaš Burnley pokazao ozbiljne namjere i čeka se samo slanje službene ponude. Iako se Nürnberg čini kao najmanje izgledna opcija s obzirom na to da se natječe u drugoj ligi, sama širina interesa potvrđuje da je Janković trenutno jedno od najtraženijih imena u regiji.

Uprava Rijeke svjesna je kakvog dragulja ima u svojim redovima te je, sukladno tome, postavila i cijenu. Hrvatski prvak za slobodu svog ključnog igrača traži visoku odštetu u nekoliko milijuna eura. Riječ je o poprilično visokom iznosu, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da Jankoviću ugovor istječe za samo godinu dana. Ipak, u klubu vjeruju da njegove igre, mladost i potencijal opravdavaju takvu cijenu, a večerašnja utakmica pod svjetlima reflektora Lige prvaka idealna je pozornica za potvrdu njegove vrijednosti i potencijalno licitiranje zainteresiranih strana.

Jankovićev nogometni put bio je sve samo ne jednostavan. Nakon što je prošao omladinske kategorije Dinama i njemačkog Stuttgarta, kalio se u Slaven Belupu i Gorici, da bi pravu igračku eksploziju doživio u dresu mostarskog Zrinjskog. Upravo su ga sjajne partije u Premijer ligi BiH preporučile Rijeci, koja je prepoznala njegov talent i dovela ga na Rujevicu. Povjerenje im je vratio na najbolji mogući način, upisavši 24 gola i 14 asistencija u 106 nastupa, čime se prometnuo u nezamjenjivog člana prve postave i miljenika navijača.

Osim što je na klupskoj prekretnici, Niko Janković je nedavno donio i veliku odluku o svojoj reprezentativnoj karijeri. Iako je prošao sve omladinske selekcije Hrvatske, u seniorskoj konkurenciji odlučio je nastupati za Bosnu i Hercegovinu. Nakon razgovora s izbornikom Sergejom Barbarezom, Janković je prihvatio poziv i potvrdio da će u budućnosti nositi dres "Zmajeva". Ova odluka dodatno je podigla njegov profil u regiji, a očekuje se da će se njegovo ime naći već na nekom od sljedećih popisa bh. reprezentacije, čime će njegova karijera dobiti i važnu međunarodnu dimenziju.