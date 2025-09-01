Naši Portali
SRETNO, LIVI

Dominik Livaković ima novi klub, potpisao je u posljednjim trenucima prijelaznog roka

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Benfica v Fenerbahce
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
01.09.2025.
u 23:44

Objava o "Livijevom" transferu u Primeru stigla je u posljednjim trenucima ljetnog prijelaznog roka.

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković karijeru će nastaviti u redovima španjolskog prvoligaša Girone, objavio je klub sa stadiona Montilivi. Livaković u Gironu stiže na posudbu iz Fenerbahčea do kraja sezone.

"Poznat po svojoj samouvjerenosti, refleksima i obranama jedanaesteraca, Livaković je bio ključni igrač u odlučujućim trenucima za hrvatsku reprezentaciju. Njegovim dolaskom, Girona jača svoju vratarsku poziciju igračem s dokazanim rezultatima i bogatim međunarodnim iskustvom," objavio je španjolski klub.

Objava o "Livijevom" transferu u Primeru stigla je u posljednjim trenucima ljetnog prijelaznog roka. U dresu Fenerbahčea odigrao je 74 utakmice u protekle dvije sezone (57 u turskoj Superligi, šest u Europskoj ligi, šest u Konferencijskoj ligi i pet u kvalifikacijama za Ligu prvaka), pri čemu je 26 puta sačuvao mrežu netaknutom.

Tijekom karijere branio je i za Dinamo, te Zagreb. Za reprezentaciju je branio 66 puta osvojivši svjetsko srebro (2018) i broncu (2022), te srebro u Ligi nacija (2023).

U Gironu je stigao i španjolski veznjak Bryan Gil (24) iz Tottenhama. Gil je potpisao ugovor na pet godina uz odšetu od 10 milijuna eura. Gil je prošlu sezonu proveo na posudbi u Gironi koja je sada otkupila njegov ugovor.

Girona se nakon tri kola nalazi na posljednjem mjestu Primere s tri poraza i 1-10 razlikom golova.

Dalić otvorio dušu oko Sučića: Imam svoj put! Nisam ovdje da bih ikoga tjerao iz Hrvatske
Ključne riječi
Girona Dominik Livaković

