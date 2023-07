Ovakav Dinamo može i preko Vidina AEK-a. Bišćan je naučio lekciju od Kopera

Uvjerljivom pobjedom 4:0 u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka Dinamo je napravio ogroman posao i mali ga korak dijeli od trećeg pretkola, od osiguravanja europske jeseni. No Igor Bišćan je pametan i oprezan, nakon tih 4:0 u Maksimiru ustvrdio je: vrag nikad ne spava.

Bišćan pamti Koper

Možda se i sam sjeća utakmica s Koprom u kvalifikacijama 2010. godine, plavi su u Maksimiru slavili s 5:1 i mirno otputovali na uzvrat. Doduše, bez trenera Velimira Zajeca koji je snimao budućeg suparnika (Sheriff). No u Kopru je bila prava drama, Dinamo je gubio s 0:3, Koper je imao i šanse za četvrti pogodak kojim bi izbacio plave, no spasio ih je Tomislav Butina. Tadašnji kapetan Dinama Igor Bišćan skrivio je jedanaesterac i isključen je.

Bišćan je lekciju naučio i zna da ovo s Astanom nije gotovo. S druge strane, ovaj Dinamo djeluje vrlo ozbiljno, puno ozbiljnije od onog iz 2010. godine. I dok je bilo kritika na račun plavih nakon poraza od Hajduka, tvrdili smo da je Dinamo igrao jako dobro. Zapravo, vrlo slično je Dinamo igrao kao protiv Astane i jednako dobro, lomio je suparnika. Ne možemo reći što bi bilo kad bi bilo, ali dojam je da bi Hajduk nastradao kao i Astana da je Petković realizirao jedanaesterac. Važnije od svega je da se vidi da Dinamo ima igru, ideju, pa već i neke automatizme.

Doduše, neće biti puno prilika na treninzima te automatizme puno uvježbavati jer Dinamo je ušao u ritam utakmica koje će imati svakih nekoliko dana, pa će se sve svoditi na oporavak od između utakmica i putovanja. Plavi već u subotu igraju u Puli, potom putuju u daleku Astanu, nakon koje im dolazi Gorica. Odmah nakon toga slijedi put u Atenu, pa Lokomotiva, potom ponovno AEK, dakle, svaka tri-četiri dana bit će u pogonu. Zbog toga će Bišćan zacijelo rotirati, vjerojatno ne kao što je to radio Nenad Bjelica kad je u HNL-u znao na travnjak poslati potpuno novih 11 igrača, ali bar dio svojih nogometaša morat će odmoriti u domaćim utakmicama.

Ima roster za rotacije

Dobro je što je sad dobio dva nova igrača, Mihajličeno je već protiv Astane dobio minutažu, Japanac Kaneko još nije imao pravo nastupa, neće ga imati ni u Astani, ali mogao bi dobiti priliku u dijelu utakmice već u subotu u Puli. I još se čeka rasplet s dovođenjem Alžirca Titraouija, možda i napadača belgijskog prvaka Antwerpa Michaela Freya. U ovom trenutku Dinamo ima dobar roster, ima igrače koji mogu bez problema uskočiti u momčad (Nevistić, B. Šutalo, Bernauer, Emreli, Bočkaj, Drmić, Marin, Sučić, Perković, Perić, Menalo te spomenuti Mihajličenko i Kaneko), igrače koji bi zacijelo igrali u bilo kojem našem klubu.

Dinamo će, prođe li Astanu, igrati u trećem pretkolu protiv AEK-a, najgori je to suparnik kojeg su plavi mogli izvući, no ovakav Dinamo, ostane li na okupu, neće iznenaditi ako prođe i tu prepreku, a to bi onda već bio vrhunski posao, ulaskom u play-off Lige prvaka imali bi osiguranu skupinu Europske lige, a plavi mogu i do Lige prvaka, u play-offu čekaju opasni Antwerp, te lakši Qarabag, Slovan Bratislava i Molde.