Legenda vatrenih: 'Osijek ni po čemu ne zaostaje za Dinamom i Hajdukom. Ima gard za trofeje'

NK Osijek nastavlja sezonu prvim europskim ispitom pod Tomasovim vodstvom: u Opus Areni dočekuje mađarski ZTE u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige. Uoči tog ispita, ponovno u ambijentu dostojnome velikome europskome klubu, razgovaramo s jednim od najvećih nogometaša Osijeka, 42-godišnjim bivšim reprezentativcem Markom Babićem, čovjekom koji je svojedobno bio i sudionik finala Lige prvaka.

Babić je suosnivač i vlasnik nogometne akademije Krpan&Babić, čiji dječaci nastupaju u dresovima KNŠ-a Hypo Limač.

– U našoj je akademiji više od 400 djece, ta priča traje od 2010. godine, naša djeca natječu se u natjecanjima HNS-a, a imamo i više od 30 osoba u Akademiji koje se brinu da taj proces ide kako treba. Voditelj Akademije je Dragan Meić. Posao oko Akademije ispunjava me u potpunosti, osobito u svjetlu činjenice da su mnogi govorili da se tu ne može ništa napraviti, a Pero (Krpan) i ja smo, uza svoj rad i entuzijazam, dokazali suprotno. Naša Akademija izbacila je Hanuljaka iz Lokomotive, Tonija Fruka, Hrvoja Babeca, Marina Pilja, Domagoja Bukvića pa Sergeja Levaka iz Rome i brojne druge nadarene dječake. Tako naša Akademija predstavlja dodatnu vrijednost našemu nogometu. NK Osijek godišnje povuče šestoricu-sedmoricu iz naše Akademije – kazao nam je Babić.

Predivna nogometna priča

Jedan ste od najvećih igrača koji je potekao u Osijeku. Kako ste doživjeli otvaranje novoga poglavlja svojega kluba?

– Svaki ljubitelj nogometa mora biti zadovoljan i sretan da se tako nešto dogodilo u Hrvatskoj, a pogotovo mi iz našega Osijeka koji znamo kako je to sve izgledalo prije nekoliko godina. Čovjek se zapita je li se sve ovo stvarno dogodilo u Osijeku! Prije desetak godina nisam mogao zamisliti da bi se ovo moglo dogoditi, jer okolnosti su išle u smjeru da NK Osijek neće više postojati. Međutim, sada su stvoreni uvjeti da to bude predivna nogometna priča i neka samo potraje što dulje – ističe Babić.

NK Osijek, unatoč novome stadionu, ne iskazuje megalomanstvo u smislu otvorenih najava napada na naslov prvaka. Ta je pojava zabilježena 2021. godine kada je u klubu bio Nenad Bjelica.

– U tom trenutku imali smo uporište za to: odličan igrački kadar, trofejnoga trenera predodređenoga da se bori za najviše ciljeve i – financije. Međutim, nismo u tome uspjeli pa je u međuvremenu euforija splasnula. Ali, Osijek uvijek mora težiti najboljemu, najvećemu, jer ni po čemu u ovom trenutku ne zaostaje za velikom dvojkom, Dinamom i Hajdukom. Dapače, po infrastrukturi je broj 1 u Hrvatskoj! A sve ostalo polako se nadograđuje. Imamo trenera koji se fantastično snašao u našoj sredini, stvorio je fantastičnu momčad, igrači ga slijede, nadamo se da će to potrajati i u skoroj budućnosti očekujem da će se Osijek boriti za naslov prvaka i za Kup. I izlazak u Europu svake godine – naglašava Babić.

Stjepan Tomas trenersko je otkriće s obzirom na to da nikada nije vodio klub u Hrvatskoj ligi, a uspio je pokrenuti posrnulu Osijekovu momčad.

– Tomas je potvrdio sve ono što mi koji ga bolje poznajemo znamo o njemu. On je veliki radnik, čovjek koji želi stvarati, koji je jako uporan. Prije njegova dolaska doneseno je nekoliko loših odluka u kadroviranju trenera i to je bio razlog zbog kojega je Osijek u jednom trenutku prošle sezone bio posrnuo. Jer, igrački kadar ostao je isti, pa primjerice posljednju utakmicu protiv Slavena iznijeli su igrači koji su već neko vrijeme u Osijeku. Za nove igrače koji su tek došli prerano je nakon jedne utakmice reći jesu li pojačanja. Nadamo se da jesu, ali Osijek je imao vrhunski kadar, a trebala je samo jedna osoba koja će znati upravljati njima, ozbiljan trener s karakterom i vizijom, a to je sve donio Tomas. I samo neka tako nastavi.

25.05.2023., Osijek - Na Panonskom festivalu knjige odrzana je promocija knjige "Cico tak imam te rad". Miroslav Zitnjak, Stjepan Tomas, Marko Babic

Što vam se najviše sviđa u Osijekovoj igri?

– Sviđa mi se što smo ovu utakmicu protiv Slavena odigrali onako kako se treba igrati: otvorenim, poštenim pristupom, beskompromisno i bez kalkulacija. Dakle, netko je došao u tvoje dvorište, a ti si mu pokazao tko je gazda. Mogla je utakmica otići i u drugom smjeru, ali i da izgubiš bodove, a nastupiš s takvim pristupom, tim svojim identitetom – koji je meni jako, jako bitan – onda ti nema tko što zamjeriti. Bit će i lošijih utakmica, ali kada imaš to samopouzdanje, kada znaš da vrijediš, da želiš i možeš, onda će ti taj gard jednoga dana sigurno donijeti borbu za vrh. Naravno da to neće doći preko noći, nego to treba stvarati postupno.

Fantastična infrastruktura

Treba li od Osijeka već na njegovim novim počecima očekivati da će se probiti u grupnu fazu Konferencijske lige?

– Uvijek moraš težiti najvišemu. Osijek sebi treba stavljati imperativ da može u grupnu fazu Konferencijske lige, a ne se miriti s tim da u njoj bude samo prolaznik. Kako ćeš napredovati ako si takvo što ne postaviš? Naravno da neće biti smak svijeta ako to ne ostvariš, ali moraš imati tu najvišu ambiciju; pa kako ćemo onda danas-sutra napasti Dinamo, Hajduk ili Ligu prvaka. Moraš si postaviti najviše ciljeve, koji su možda u ovom trenutku nedostižni, ali moraš im težiti. Osijek sada ima fantastičnu infrastrukturu, navijače je oduvijek imao, ima i potentnu momčad, stručni stožer koji zna što želi – zaključio je Marko Babić, ponosni vlasnik godišnje ulaznice za Opus Arenu.

Osijek treću sezonu zaredom igra 2. pretkolo Konferencijske lige: u ljeto 2021. godine prošao je poljski Pogon, pa u 3. pretkolu ispao od bugarskoga CSKA, a u prošloj sezoni već na startu europskoga puta šokirao ga je kazahstanski Kizilžar.