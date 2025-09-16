Otvoreni rat Hrvata i saveza: 'Pravdica ima problem. Pazite što je godinama ponavljao...'

Hrvatski atletski savez promptno je odgovorio Filipu Pravdici, hrvatskom atletičaru koji je nastupio u kvalifikacijama skoka u dalj na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, u kojima je zauzeo 35. mjesto. Pravdica, inače i finalist zadnjih Olimpijskih igara u Parizu, iznio je niz optužbi na račun Saveza. Optužio ih je među ostalim i za nemarnost, rekao da je "tužno da s njim u Tokiju nije njegov trener", a dotaknuo se i fizičkog napada, za koji je predviđeno i saslušanje na Općinskom sudu u Zagrebu. Odgovor Hrvatskog atletskog saveza prenosimo u cijelosti:

- Bilo je dirljivo vidjeti tugu naše najbolje atletičarke Sandre Elkasević nakon finala u kojem je zauzela inače odlično peto mjesto i naravno da je očekivala i željela više kao i svi mi. Nakon što se ne dogodi ono što želimo, nije lijepo okriviti nekog drugog, posebno ne savez koji je ispunio sve trenažne i natjecateljske zahtjeve Filipa Pravdice, što se može mjeriti u desetinama tisuća eura. Nastojali smo sve njegove zahtjeve uvijek ispuniti - započeli su.

- Svjetska atletika ima kvote, što znači da na određeni broj natjecatelja propisuje određeni broj pratećih osoba. Unutar tog broja naprosto nema prostora za sve trenere. Izbornik Damir Bošnjak je sukladno Pravilniku o reprezentacijama te po svojoj funkciji izabrao trenere, što je potvrdio Izvršni odbor u skladu s propisima. Nažalost, uvijek je netko nezadovoljan kao i u drugim sportovima i reprezentacijama. Neki nacionalni atletski savezi imaju bitno postrožene kriterije u odnosu na kriterije Svjetske atletike koje mi prihvaćamo na dobrobit naših atletičara. Za napomenuti je kako je Filip Pravdica svoj hrvatski rekord, fantastičnih 8.35, skočio bez nazočnosti i pratnje trenera. Svakako je interesantno da je, pod stresom od mogućeg nenastupanja na SP-u, nastupao 26 kolovoza. u Mariboru i skočio 8.08, a na Svjetskom prvenstvu je, pod logično manjim stresom, skočio 59 centimetara manje.

Na tvrdnju Filipa Pravdice kako je najuspješniji hrvatski atletičar u prošloj godini, uz dužno poštivanje njegovih atletskih dosega, moramo ga demantirati jer je službeno najuspješniji hrvatski atletičar Filip Mihaljević, srebrni na Europskom prvenstvu u Rimu. Dokumente saveza tumači savez odnosno njegova tijela. Sva tumačenja uvijek idu u interesu atletičara. Tako je bilo i u slučaju Filipa Pravdice i to u dva navrata - Apeldoorn i Tokio. Činjenica je da se uz ime niti jednog hrvatskog atletičara ili atletičarke ne vežu stegovni postupci, a uz Filipa Pravdicu ih je u ovoj godini već dva. Pritužbi na njega je bilo puno više. Savez će i dalje podržavati njegov sportski napredak, ali prijetnje i moguću ugrozu drugih osoba nećemo tolerirati. Problem kod Pravdice je što voli arbitrirati, a čini se da si nije dao truda pročitati dokumente saveza, posebice one koji su u djelokrugu njegovog funkcioniranja.

Hrvatski atletski savez je uz pomoć HOO osigurao sufinanciranje rada trenera. Da bi neki trener bio u sustavu financiranja mora ispunjavati kriterije. Oni su javno objavljeni. Nažalost, Pravdica po dva kriterija ne ispunjava uvjete, a njegov trener po jednom. Hrvatski atletski savez sigurno neće izvan kriterija odobriti financiranje. U konačnici, radi se o novcu poreznih obveznika i tu ćemo uvijek biti odgovorni. Pozornim pratiteljima atletike nisu promakle izjave Filipa Pravdice koji je godinama ponavljao pa čak i prema savezu pismeno dokumentirao da je sam sebi trener. Isto je izjavljivao u medijima još prošle godine.

Savez je doista uvijek bio na raspolaganju. Glavni tajnik je pozvao Direktora Mladosti Pavlovića da s Pravdicom dođe na sastanak na kojem bi se riješili "nesporazumi". Pozvani su bili da dođu 29.08. u 14.30 sati kako bi u dobroj vjeri postigli dogovor. Glavni tajnik i sportski direktor su ih čekali sat vremena. Nisu došli…

Svim našim atletičarima smo dramatično podigli standard i uvjete treniranja, unaprijedili smo sustav natjecanja, digitalizirali prijave za natjecanja i registracije atletičara, uveli sufinanciranje rada trenera, pomažemo klubovima, približavamo se brojci od trideset atletskih objekata u zadnjih deset godina, unaprijedili smo suradnju s HOO i Ministarstvom turizma i sporta, komuniciramo sa svim protagonistima hrvatske atletike, atletika rezultatski napreduje iz dana u dan… Želimo da svi budu zadovoljni, ali inzistirat ćemo na redu i poštivanju pravila, a kada se spominju više institucije, mi smo spremni upoznati ih sa svim događanjima i to argumentirano - pišu iz Hrvatskog atletskog saveza.