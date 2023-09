Ligu nacija otvaramo protiv starih protivnica: Vrijeme je da Rumunjkama uzvratimo za dva poraza

Po uzoru na nogometaše, i nogometašice od ove sezone kreću s novim natjecanjem – Liga nacija. Hrvatska će u prvom izdanju Lige nacija igrati u skupini 2 Lige B u društvu Finske, Rumunjske i Slovačke. U Ligi B četiri pobjednika skupina ostvarit će plasman u Ligu A, četiri drugoplasirane ekipe igrat će protiv trećeplasiranih ekipa iz Lige A.

Počinje borba za Igre u Parizu

Pobjednik svake utakmice igrat će u Ligi A, a poražene ekipe u Ligi B. Tri najbolje trećeplasirane ekipe igrat će protiv triju najboljih drugoplasiranih ekipa u Ligi C. Pobjednici će igrati u Ligi B za fazu europskih kvalifikacija, a poražene ekipe igrat će u Ligi C. Najlošija trećeplasirana ekipa i četiri četvrtoplasirane ekipe ispadaju u Ligu C. Dva finalista završnice Uefine Lige nacija za nogometašice ostvarit će plasman na nogometni turnir na Olimpijskim igrama 2024. godine, kao i domaćin Francuska. Ako Francuska bude među finalistima, preostalo mjesto na Olimpijskim igrama popunit će trećeplasirana reprezentacija. Ako se kvalificira asocijacija koju Fifa nije potvrdila kao kvalificiranu za sudjelovanje na Olimpijskom nogometnom turniru za žene, njezino mjesto zauzet će sljedeća najbolje plasirana ekipa koja se nije kvalificirala. Svi dvoboji za napredovanje ili ispadanje iz skupina igraju se na dvije utakmice.

Prvu utakmicu izabranice Nenada Gračana igrat će večeras u Varaždinu (20.15 sati) protiv Rumunjske, a drugu utakmicu igramo u gostima kod Slovačke 26. rujna u gradu Senecu. Zanimljivo je da smo s Rumunjskom bili u skupini kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje je ove godine održano u Australiji i Novom Zelandu. Obje utakmice smo izgubili – 0:1 na domaćem travnjaku te 0:2 u gostima.

Na Gračanovu popisu za ove dvije utakmice našle su se sljedeće igračice – vratarke: Doris Bačić (Napoli), Ana Filipović (Dinamo), Laura Fiket (Split); obrambene igračice: Ana Jelenčić (Servette), Lucia Domazet (Split), Kristina Nevrkla (Osijek), Janja Čanjevac (Hajduk), Maria Kunštek (Osijek), vezne igračice: Izabela Lojna (Osijek), Anela Lubina (Osijek), Petra Pezelj (Trabzonspor), Ella Ljuština (Grasshopper), Helena Spajić (Dinamo), Ružica Krajinović (Sturm), Ivana Kirilenko (Dux Logrona), Tea Krznarić (LASK), Mia Došen (University of Wisconsin), napadačice: Karla Jedvaj (Blau-Weis Linz), Selma Kajdić (Dornbirn), Nika Petarić (Dinamo), Ivana Rudelić (Basel 1893), Ivana Slipčević (Ingolstadt) i Jelena Đorđić (First Wiena). Kapetanica reprezentacije je vratarka Doris Bačić.

Bačić se vratila u Italiju

Nakon što je prošlu sezonu provela u Španjolskoj, u dresu Levante Las Planasa, Bačić je potpisala za talijanski Napoli te se tako vratila na Apeninski poluotok, na kojemu je već branila boje Juventusa.

