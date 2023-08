Otkriveni nepoznati detalji Gvardiolovog transfera karijere u Manchester City

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol uskoro će potpisati ugovor s europskim prvakom Manchester Cityem, a transfer bi trebao iznositi 90 milijuna eura. Fabrizio Romano napisao je kako transfer ne uključuje bonuse niti ugovorene kamate, već će City bundesligašu u jednoj rati isplatiti cijelu odštetu.

- Cijelo vrijeme vam govorim da će Gvardiol ovog ljeta otići u City. Leipzig je prošle zime rekao da se to neće dogoditi, no sada će dobiti željeni novac za hrvatskog braniča, a to je 90 milijuna eura. U transferu neće biti bonusa. Umjesto toga, Leipzig i City će u budućnosti odigrati prijateljsku utakmicu, a sav novac od tog meča pripast će njemačkom klubu - otkrio je njemački novinar Christian Falk zašto u ugovoru neće biti uobičajenih bonusa.

Gvardiol će tako srušiti rekord za najskupljeg stopera svijeta, čime će nadmašiti Harry Maguirea kojeg je Manchester United plazio 87 milijuna eura.