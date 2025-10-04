Otkriven navijač koji je degutantno vrijeđao tamnoputog igrača Varaždina: 'Bit će procesuiran'

Stoper Varaždina Laminie Ba doživio je rasističke uvrede na Aldu Drosini u 1:0 slavlju domaćina, pulske Istre 1961. Kako je Mauritanac napisao nakon utakmice, jedan navijač dobacio mu je 'banana', zbog čega je došlo do verbalnog obračuna na tribinama jer je Ba odlučio reagirati i popeo se na tribinu kako bi razjasnio situaciju.

Nakon utakmice oglasila su se oba kluba, te oštro osudila rasistički ispad, a iz njihovih priopćenja vidljivo je da je izgrednik s Drosine identificiran.

- NK Istra 1961 najoštrije osuđuje svaki oblik rasizma i diskriminacije. Takvo ponašanje na našem stadionu nije i nikada neće biti prihvatljivo, naša politika je nulte tolerancije prema rasizmu. Zbog incidenta koji se danas dogodio od strane pojedinca, redarska služba promptno je reagirala i identificirala počinitelja, koji će biti procesuiran u skladu sa zakonom.

Stadion Aldo Drosina mjesto je zajedništva, poštovanja i jednakosti, a drago nam je što publika nije podržala ovakav oblik neprihvatljive komunikacije.

Izrazito nam je žao što je ovakav izolirani slučaj zasjenio dobru atmosferu i pobjedu naše momčadi. Ispričavamo se igračima i svima koji su bili pogođeni ovim nemilim događajem - objavila je Istra 1961.

- NK Varaždin najstrože osuđuje današnje scene s prvenstvene utakmice u Puli kojima nije i ne može biti mjesto na sportskim terenima. U jednom dijelu utakmice, nakon opetovanih povika i uvreda, naš igrač prekinuo je igru te zajedno s kapetanom momčadi jasno upozorio službene osobe na ono što se događa.

Rasizmu nema mjesta ni na sportskim terenima niti u društvu. Kao klub, u potpunosti stojimo uz našeg igrača i očekujemo jasnu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija.

Domaćinima čestitamo na današnjoj pobjedi, a još jednom jasno i glasno osuđujemo nedopustivo ponašanje s glavne tribine pulskog stadiona - napisali su iz Varaždina.