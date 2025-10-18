Naši Portali
REMI U KOPRIVNICI

VIDEO Rijeka kiksala protiv Slavena, blijedi hrvatski prvak ima tek dvije pobjede ove sezone

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Hina
18.10.2025.
u 18:11

Rijeka je u otvaranju utakmice imala mnogo sreće što nije pala u rezultatski zaostatak. Naime, u 11. minuti grubo je pogriješio vratar Zlomislić, njegovo je slabo ispucavanje presjekao Šuto, lopta se odbila do Lepinjice koji je lobom svladao Zlomislića.  Ipak, nakon više od pet minuta pregledavanja snimke putem VAR-a procijenjeno je kako je Lepinjica ipak bio u minimalnom zaleđu.

Nogometaši Slavena Belupa i Rijeke u susretu su 10. kola igrali 1-1 (0-1). Goste je u vodstvo doveo Daniel Adu-Adjei (45+3) u samoj završnici prvog poluvremena, a poravnao je Andrija Filipović (74). Pogotke možete pogledati OVDJE

Rijeka je u otvaranju utakmice imala mnogo sreće što nije pala u rezultatski zaostatak. Naime, u 11. minuti grubo je pogriješio vratar Zlomislić, njegovo je slabo ispucavanje presjekao Šuto, lopta se odbila do Lepinjice koji je lobom svladao Zlomislića.  Ipak, nakon više od pet minuta pregledavanja snimke putem VAR-a procijenjeno je kako je Lepinjica ipak bio u minimalnom zaleđu. 

Nakon "preživljenog"šoka Rijeka je zagospodarila terenom i stigla do prednosti u sam smiraj prvog dijela utakmice. Dantas je lijepo proigrao Adu-Adjeija koji je ušao u kazneni prostor i zatim preciznim prizemnim udarcem svladao Hadžikića. Zlomislić je još jednom pokazao nesigurnost u 58. minuti kada nije dobro reagirao na udarac Jagušića te je odbio loptu na nogu Mitroviću, ali pokušaj domaćeg napadača zaustavila je greda.

Imali su i Riječani dvije velike prilike za povećanje vodstva preko Fruka i Devetaka, ali nisu bili precizni, a kazna za te promašaje je stigla u 74. minuti. Jagušić je ubacio iz slobodnog udarca s desne strane, a Filipović je sa 10-ak metara glavom pogodio sam gornji lijevi kut za konačnih 1-1.

S ovim bodom Slaven Belupo je stigao na četvrto mjesto sa 13 bodova, dok je Rijeka sedma sa 11. Vode Dinamo i Hajduk sa po 19 bodova.
HNL Slaven Belupo Rijeka

