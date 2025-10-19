Naši Portali
POČIVAO U MIRU

Tragedija pogodila hrvatskog prvaka: Nakon teške bolesti preminuo jedan od ključnih ljudi Rijeke

Vukovar: Svečano otkrivanje spomen-obilježja "Slomljeno srce"
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.10.2025.
u 12:27

- Njegova dosljednost, poštenje i veliko srce učinili su ga primjerom svima koji su ga poznavali, a njegova profesionalnost i predanost ostavili su neizbrisiv trag u našem kolektivu. Svojim radom i karakterom utkao je vrijednosti koje čine temelj HNK Rijeka, zajedništvo, poštenje i vjeru u rad - objavili su iz riječkog prvoligaša

Dean Šćulac, dugogodišnji dopredsjednik NK Rijeka, bliski suradnik Damira Miškovića i direktor tvrtke Stadion Kantrida, preminuo je u 56. godini nakon duge i hrabre borbe s teškom bolešću. Rijeka se na službenoj Facebook stranici emotivnom objavom oprostila od svog dopredsjednika:

'Neke vijesti jednostavno ne želiš čuti i s njima se ne želiš suočiti. Jedna od takvih probudila nas je u nedjelju ujutro... Kao bivši sportaš, predati se za njega nikada nije bila opcija. Takav je bio Dean. Od prvog dana kada je 2012. godine s predsjednikom Damirom Miškovićem došao na Kantridu bio je tih, samozatajan, uvijek izvan prvog plana, a zapravo je bio ona najčvršća osovina zbog koje je cijeli mehanizam stvaranja jake Rijeke savršeno funkcionirao. Nije se isticao poput igrača i trenera, ali je neupitno bio jedan od ključnih ljudi u priči o Rijeci koja je osvojila dva naslova prvaka, pet Kupova i odigrala više od 80 europskih utakmica. Njegov rad, predanost i vizija bili su temelj svih pobjeda i trofeja jer je bio čovjek koji je znao kako vizije pretvoriti u stvarnost.

Dean je bio i mnogo više od sportskog djelatnika. Bio je snaga i oslonac našeg kluba, simbol predanosti, discipline i odgovornosti. Uvijek prvi na radnom mjestu, uvijek spreman pomoći, saslušati i stati uz svakoga kome je podrška bila potrebna. Nije poznavao riječ “odustajanje“, a u najtežim trenucima pronalazio je snagu za osmijeh i toplu riječ ljudima oko sebe.

Deanova strast prema klubu posebno je došla do izražaja u ostvarivanju infrastrukturnih projekata s ciljem da HNK Rijeka prvi put u povijesti dobije svoj trening kamp. Na gradilištu Rujevice provodio je dane i noći, pazeći na svaki detalj, odlučan da projekt stadiona i trening kampa bude dovršen u rekordnom roku kao jedan od najboljih u regiji.

Njegova dosljednost, poštenje i veliko srce učinili su ga primjerom svima koji su ga poznavali, a njegova profesionalnost i predanost ostavili su neizbrisiv trag u našem kolektivu. Svojim radom i karakterom utkao je vrijednosti koje čine temelj HNK Rijeka, zajedništvo, poštenje i vjeru u rad.

Rijeka je prošle sezone osvojila veličanstvenu duplu krunu — uspjeh koji, nažalost, Dean nije mogao proslaviti zajedno s nama. Ipak, njegov duh, snaga i predanost itekako su bili prisutni. Najbolje je to posvjedočila dirljiva poruka Damira Miškovića tijekom slavlja na Korzu, kada je, obraćajući se navijačima, ove trofeje posvetio upravo našem Deanu.

Iako je u tom trenutku bio odvojen od svoje nogometne obitelj, naš Dean uspio je popratiti zadnje sekunde utakmice, osvajanje prvenstva, slavlje navijača i dolazak helikoptera. Vedar duh, pozitivna energija i toplina ostat će trajno prisutni u našem klubu, na svakoj utakmici, u svakoj pobjedi i svakom osvojenom trofeju, Dean Šćulac bio je čovjek koji je živio za Rijeku i s Rijekom.

Dragi Dean, hvala ti na svemu što si bio i što si dao našem klubu i nama. Počivao u miru.'
Ključne riječi
Dean Šćulac nogomet HNL Rijeka

