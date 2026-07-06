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Miss sporta Hrvatske

Iza kulisa: Bilo je to više od izbora ljepote, bio je to spektakl za pamćenje

Foto: Direkcija izbora
1/14
Autor
Damir Mrvec
06.07.2026.
u 23:47

Ono što Izbor Miss sporta Hrvatske čini uistinu posebnim jest njegova bogata povijest. Pokrenut davne 1992. godine, u jeku Domovinskog rata, ovaj je izbor stariji čak i od izbora za Miss Hrvatske

Kada je voditelj Davor Garić izgovorio njezino ime, zrakom se prolomio pljesak, a osamnaestogodišnja Dora Čolig, članica Atletskog kluba Koprivnica, nije mogla sakriti emocije. Krunu, simbol pobjede i časti, predala joj je proslavljena veslačica i sama bivša misica Ivana Jurković, koja je uskočila umjesto lanjske pobjednice Larise Bertović, spriječene zbog nastupa na Europskom prvenstvu. Bio je to trenutak koji je sažeo bit ove manifestacije – kontinuitet uspjeha i zajedništvo koje povezuje generacije hrvatskih sportašica.

Pobjeda Dore Čolig, sedme atletičarke u povijesti s ovom titulom, potvrdila je svojevrsnu dominaciju kraljice sportova na ovom natjecanju, stavljajući je uz bok imenima poput Kristine Topić, Valerije Čilaš i Lare Silić. Večer u Koprivnici, koja je prvi put u povijesti ugostila ovaj događaj, bila je spektakl za pamćenje.

Deset finalistica iz različitih sportskih disciplina prošetalo je pozornicom u četiri izdanja koja su publici pružila cjelovit uvid u njihove osobnosti. Uz pobjednicu Doru Čolig, lentu prve pratilje ponijela je svestrana mažoretkinja Lea Turkalj, dok je druga pratilja postala plesačica Ena Cvijanović, kći glasnogovornika HNS-a Marka Cvijanovića.

Posebno priznanje, titulu Miss fotogeničnosti, osvojila je rukometašica Vasilisa Jakubovskaja, kći proslavljene vratarke Podravke Irine Maljko. Tijekom 34 godine postojanja, izbor je dokazao svoju otpornost i relevantnost, prilagođavajući se vremenu, ali nikada ne odstupajući od svojih temeljnih načela: slavljenja sportašice kao cjelovite osobe – snažne, inteligentne, talentirane i lijepe.

Titulirane sportašice dobie su i vrijedne poklone među kojima stipendije na Veleučillištu Aspira, ali i ijepe poklon pakete L'ADRIA. Riječ je o prirodnoj kozmetici iz Hrvatske, inspirirana čistoćom i ljepotom Jadranskog mora. Formule obogaćene morskim algama, kolagenom i aktivnim sastojcima mediteranskog bilja pružaju hidrataciju, njegu i revitalizaciju svih tipova kože.

Ono što Izbor Miss sporta Hrvatske čini uistinu posebnim jest njegova bogata povijest. Pokrenut davne 1992. godine, u jeku Domovinskog rata, ovaj je izbor stariji čak i od izbora za Miss Hrvatske. Vizionar i idejni začetnik bio je sportski novinar Ivica Vukotić. Tijekom više od tri desetljeća, s iznimkom stanke 2006. godine, izbor je rastao i razvijao se, a organizacijsku palicu danas uspješno drže Tamara Roglić i Damir Mrvec, čuvajući Vukotićevu ostavštinu. Popis pobjednica postao je svojevrsni "hall of fame" hrvatskog ženskog sporta, a na njemu se nalaze imena poput manekenke Vanje Rupene, televizijske voditeljice Dvine Meler te vrhunskih sportašica kao što su Stefany Hohnjec, Anja Ožanić i Amina Kajtaz.

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Damir Mrvec tamara roglić Amina Kajtaz Koprivnica miss sporta hrvatske

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