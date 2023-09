Osvajačica Wimbledona: 'Đoković ima loš tretman jer je Srbin. U SAD-u bi mu izgradili kipove'

Srpski teniski as Novak Đoković opet je ispisao povijest te slavljem na US Openu stigao do 24. Grand slam naslova, čime je Rafaelu Nadalu pobjegao za dvije titule. Teško je za očekivati da će netko u skorije vrijeme stići Đokovića po uspjesima, ali i dalje brojni smatraju kako nije najveći svih vremena, nego su to po njima - Federer i Nadal.

Đoković je poručio da bi ga Zapad dizao u nebesa da nije iz Srbije, a s tim se slaže i Marion Bartoli, bivša francuska tenisačica i osvajačica Wimbledona koja također smatra da Nole nema adekvatan tretman.

- Da je Novak Amerikanac – s 24 Grand Slam titule, 39 Mastersa, šest završnih turnira, rekordom u broju nedjelja na prvom mjestu, najviše odigranih finala Grand Slama – imao bi statuu u svakom gradu. Nema tretman kakvog zaslužuje. Samo zato što je Srbin. To je veoma mala zemlja koja ima izuzetno burnu noviju povijest - izjavila je Bartoli na jednoj francuskoj televiziji.

- To je igrač koji je prošle godine dospio na naslovne strane zbog apsolutno nevjerojatnog događaja. Otišlo se dalje od sportskih strana. Da igrač koji je osvojio najviše titula bude izbačen iz zemlje i pre odlaska bude smješten u pritvor. To je za Netflixovu seriju - osvrnula se na Đokovićevu dramu u Australiji nakon čega je deportiran jer nije bio cijepljen protiv koronavirusa.