Gojo: 'Bit ćemo dobri u budućnosti, samo pitanje je zanima li to ikoga'

Tenisači Hrvatske igraju danas u Splitu posljednji susret skupine D u Davisovu kupu. Suparnik nam je Nizozemska, no meč će biti revijalne prirode jer ne odlučuje baš o ničemu. Naime, poslije prva dva kola Nizozemska je s dvije pobjede osigurala plasman na završni turnir u Malagi, dok je Hrvatska s dva poraza ispala. Izbornik Vedran Martić vjerojatno će dati priliku igračima s klupe, a isto će vjerojatno napraviti nizozemski izbornik. Tko će igrati, izbornici će odlučiti danas, sat vremena prije početka meča na Gripama.

Prilika za Ajdukovića?

– Moram prvo razgovarati s Bornom Gojom, koji je prvi igrač, a naigrao se u Americi, došao ovamo nakon sedam uzastopnih mečeva na US Openu. Sigurno bi bilo lijepo pružiti priliku Duji Ajdukoviću da odigra meč u Splitu i u Davisovu kupu. Vidjet ću kad razgovaram s momcima kakav će biti sastav – istaknuo je izbornik Vedran Martić i dodao:

– Znao sam da će protiv Finske biti težak meč. Virtanen je dobar u dvorani, a Prižmić je odigrao dobar meč. Gojo je protiv Ruusuvuorija mogao osvojiti prvi set i onda bi možda bio drukčiji rezultat. Finska ima jako dobru momčad, a mi smo bili bez dvojice udarnih igrača. Da su bili tu, imali bi Goju na poziciji drugog igrača, što automatski mijenja situaciju. Nismo mogli ništa nego se boriti. Nitko ne zna da je Mate Pavić cijelu prošlu noć povraćao, bio bolestan i takav igrao. To pokazuje kakav je naš duh, koliko smo spremni za borbu. No ne možemo glavom kroza zid – zaključio je Martić.

Činjenica je da smo bez prva dva reketa, Marna Čilića i Borne Ćorića, bili prilično oslabljeni, no ono što bode oči su prazne tribine. I to u Splitu, gradu koji je poznat po tome što tu ljudi vole sport, a posebno hrvatsku reprezentaciju ma o kojem se sportu radi. Ove godine bila je to potpuno drukčija slika u odnosu na 2005., kad su Ivan Ljubičić i Mario Ančić donosili pobjede protiv Rumunjske i Rusije, a mladi Mate Pavić bio skupljač lopti.

– Treba biti realan i uzeti u obzir da je nekada format natjecanja bio drukčiji, da su cijene ulaznica bile drukčije i da je naš Savez bio organizator. No tužno je bilo vidjeti da ima 200, 300 Finaca i da ih ima više nego naših na tribinama. Malo smo razočarani. Ja se samo mogu nadati da će sljedeći put, gdje god budemo igrali u Hrvatskoj, biti bolje nego što je bilo sada – rekao je Mate Pavić i osvrnuo se na prvu pobjedu za Hrvatsku u paru s Dodigom.

– Mislim da smo odigrali korektan meč. Protiv Amerikanaca bili smo bolji, ali to tada nije bilo dovoljno za pobjedu. Zadovoljni smo da smo pobijedili, obranili smo čast, ublažili poraz, da ne bude 0:3.

Ivan Dodig se nadovezao:

– Igrali smo dobro u Davisovu kupu, ali stvarno smo imali tu čudnu, negativnu statistiku. Sad smo pobijedili i dobro je za mene i za njega da je to iza nas. Malo nam je teško jer smo oba meča izgubili s 2:1 i ostali bez šanse da danas prođemo dalje, ali ima i dosta pozitivnih stvari iz ovog natjecanja. Malo sam tužan jer, iz vlastitog iskustva, kad ovako nedostaju neki igrači, publika može napraviti prevagu. Mi smo dali sve od sebe. Ljudi koji su došli dali su sve od sebe i želim im svima zahvaliti. Nadam se da će biti još prilika i uspjeha.

Borna Gojo sam naslućuje da će se danas možda odmarati....

– Možda će priliku dobiti neki drugi. Vidjet ćemo. Izbornik će odlučiti. Strah me i pomisliti što će biti kad ne igramo za nešto. Bit će na tribinama puno Nizozemaca. Naši navijači? Bojim se da će ih biti još manje nego u mečevima koji su nešto odlučivali.

Nakon što je u posljednje dvije godine bila finalist i polufinalist, hrvatska reprezentacija preskočit će sudjelovanje u nokaut fazi završnice Davisova kupa. No Gojo je mišljenja da ova momčad ima potencijal ponovno konkurirati za naslov.

– Mislim da možemo – rekao je Borna, a onda ironično dobacio:

– Ne znam zanima li to ikoga.

Uz Nizozemsku plasman na završni turnir u Malagu nakon prva dva kola izborili su još samo tenisači Češke i Srbije. U skupini C, koja se igra u Valenciji, nakon po dva odigrana meča, Češka i Srbija imaju omjer 2-0, bez izgubljenog susreta, dok su Španjolska i Južna Koreja bez pobjede u bilo kojem meču. U petak su svi upitnici nestali kada je Srbija dobila oba pojedinačna meča protiv domaćina Španjolske pa igra parova neće biti ni važna za pitanje tko ide na završnicu, a tko ispada. Prvo je Laslo Đere svladao Alberta Ramosa Vinolasa 6:4, 6:4, a potom je Novak Đoković svladao Alejandra Davidovicha Fokinu 6:3, 6:4. U tom susretu španjolski tenisač vodio je 4:1 u drugom setu, ali Đoković je kontrirao s pet gemova u nizu dovoljnih za slavlje svoje reprezentacije.

Đoković u oblacima

– Da, trenutačno sam na devetom oblaku. Igrati za svoju zemlju, za Srbiju, nešto je potpuno drukčije. Velika odgovornost i pritisak, ali i velika privilegija i čast. Drago mi je da sam uspio pridonijeti ovom pobjedom i ovim bodom. Nadam se da ćemo u Malagi biti kompletni, zdravi i da ćemo opet osvojiti trofej nakon 2010. godine – rekao je Đoković.

