Ostaje li Dinamo na ljeto bez Petkovića? Evo što kažu izvori bliski vođi plavih

Bruno Petković za momčad Dinama ima golemo značenje, nije to sad pokazala utakmica plavih u Rijeci u kojoj je Petko sjajnim pogotkom preokrenuo susret u kojem su na kraju plavi na Rujevici slavili s 2:1 i sad im u posljednja tri kola ostaje tek mali korak do osvajanja naslova prvaka.

Petković je postao i pravi vođa te momčadi, igrač koji diže i bodri suigrače, koji dobro čita igru i onda pomaže ostalima da se bolje postave ili savjetuju kako da reagiraju. U Rijeci je došao do klupe i nešto rekao treneru Jakiroviću jer je kod Rijeke ili svojih igrača 'snimio' neki detalj, pa ga je došao smirivati kad su mu ružno dobacivali s tribine Rujevice. Takav Petković silno treba Dinamu, kad plavima ne bi išlo, on se znao ukazati, puno toga riješiti s dva, tri poteza.

Bliže odlasku nego ostanku

– Jako nam puno znači, to se najbolje vidjelo kad ga dva mjeseca nije bilo zbog ozljede – ustvrdio je trener plavih Sergej Jakirović.

Petković, a s njim i cijela momčad, još su se bolje predstavljali kad su plavi zaigrali s dva napadača. Dobro, na Rujevici to nije izgledalo dobro, Rijeka je bila bolja, ali što joj vrijedi kad Dinamo ima Brunu Petkovića. No, sad je pitanje do kada će ga plavi imati. Istina je da ima ugovor s plavima do 2025. godine, ali ima i malu izlaznu klauzulu, ako netko nakon kraja ove sezone ponudi 2,5 milijuna eura, plavi će ga morati pustiti. Naravno, ne znači da će Petković odmah prigrabiti prvu ponudu, puno toga ovisi koji će ga klub željeti. Zaslužio je, tu je od 2018. godine, uskoro će napuniti 30 godina i vjerojatno mu je ovo posljednja prilika za transfer. No, ne bi bismo ga voljeli vidjeti u nekoj neatraktivnoj ligi, on je zaslužio velika svjetla pozornice.

Izvori bliski Petkoviću kažu da će vjerojatno na ljeto otići iz Dinama, a u Dinamu još ne znaju, smatraju da ni njihov 'plavi devet' još nije odlučio. U Dinamu će pokušati sve da bi ga imali i dalje, ne bi nas čudilo ako mu ponude i veću plaću jer je stvarno važan igrač za Dinamo.