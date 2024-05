Dinamovi igrači vjerovali su u sebe kada više nitko nije. Jedan plavi je još davno bio optimist

Tko bi prije samo nekoliko mjeseci rekao da će Dinamo u ovom proljeću ganjati jedan od boljih rezultata u povijesti. Istina je da Dinamo nije igrao dobro, da je plava momčad upisala nekoliko poraza koje baš nitko nije očekivao. Nakon što su ispali iz kvalifikacija Lige prvaka, pa i Europske lige, jedva su prošli kroz slabašnu skupinu Konferencijske lige, opasno su 'šepali' i u prvenstvu.

Već na startu sezone smijenjen je Igor Bišćan, a i njegov nasljednik triput je bio blizu toga da postane bivši, no Sergej Jakirović nekako je preživio te teške dane. Imao je i neke adute na svojoj strani, Dinamo nije imao nekog trenera koji bi ga zamijenio, a i otpremnina bi maksimirskom klubu bila problem jer su već morali platiti odlaske Čačića i Bišćana. I malo pomalo, plavi su stizali do boljih rezultata, prošli su skupinu Konferencijske lige, pa onda iznenađujuće izbacili favorizirani Betis i stigli do osmine finala, gdje su ispali od PAOK-a poslije katastrofalnih 1:5 u Solunu.

Ristovski je davno bio optimist

Kad je Dinamo u zaostaloj utakmici izgubio s 0:3 od Lokomotive, činilo se da je i borba za naslov prvaka miljama daleko, Rijeka i Hajduk su jurili, a Dinamo kaskao. No, Dinamo očito ima nešto što drugi nemaju. Malo smo s nevjericom slušali kako nam u tim ne baš sjajnim trenucima za maksimirsku momčad iskusni Stefan Ristovski govori:

– Mi vjerujemo u sebe, znamo da imamo kvalitetu i uvjereni smo da ćemo na kraju biti prvaci!

Bile su to vrlo hrabre riječi, ali Ristovski sigurno bolje od nas zna kako je disala svlačionica u tim trenucima, plavi su držali glave skupa i radili, radili. Kad je bilo i tih kriza i igre i rezultata plavi su imali vjeru, pa i stali iza trenera Jakirovića kad su u klubu razmišljali o smjeni. Ti su dečki vjerovali u sebe kad je bilo jako malo onih koji su vjerovali u njih.

Dinamo se dignuo iznad svih problema kojih je doista bilo. Od krize u upravljanju klubom, dvorskih borbi za vlast, do tih dvojbi oko trenera zbog loše igre i loših rezultata, da bi sad nanizao krasnu seriju. Okidač za tu sjajnu seriju bile su utakmice s Hajdukom, prvo su s 1:0 slavili u prvenstvu, da bi onda samo nekoliko dana kasnije ponovno slavili u Poljudu u polufinalu Kupa u utakmici u kojoj su potpuno nadigrali Splićane. Tu je krenuo pad Hajduka koji je izgubio korak s Rijekom i Dinamom te kasnije zapao u još veću krizu i sad već ima 14 bodova manje od Dinama.

Rijeka je bila sjajna, treba joj čestitati na svemu što je napravila, no prvo ju je poraz od Lokomotive maknuo s prvog mjesta, a onda je na Rujevici u velikom derbiju slavio Dinamo i pobjegao Rijeci na četiri vjerojatno nedostižna boda.

U toj je utakmici koja je uvelike odlučivala o naslovu prvaka Rijeka bila bolja, imala je 26 udaraca, vodila je s 1:0. No, na kraju je puni plijen odnio Dinamo iz samo tri udarca postigao je dva pogotka i slavio veliku 2:1 pobjedu. I tu je razlika između Dinama i Rijeke. Tijekom ove sezone Dinamo je, baš kao i u nedjelju Rijeka, odigrao nekoliko odličnih utakmica, stvarao je niz prilika, pa iako nije baš punio mreže suparnika, uglavnom je na kraju slavio. Od takvih utakmica tek protiv Varaždina plavi nisu uzeli puni plijen nego su u samoj završnici spašavali bod. No, Dinamo je u utakmicama, kakvu je u nedjelju odigrala Rijeka, znao voditi, promašiti prilike, ali je znao i sačuvati prednost.

Uz to, Dinamo je tijekom ove sezone često do pobjeda dolazio preokretom, baš kao što je do tri boda došao u Rijeci, a okretao je tako utakmice u svoju korist i protiv Osijeka, Lokomotive...

Kad se sve zbroji, jasno je da plava momčad ima karakter, da su to igrači sa stavom, igrači koji se ne predaju, ali i igrači s pobjedničkim gardom koji je presudan u takvim utakmicama u kojima se lomi prvenstvo, a plavi su svojim nizom od osam pobjeda, od toga dvije na Poljudu i jedna na Rujevici, pokazali taj gard pobjednika i na kraju zasluženo jurišaju prema naslovu prvaka, bez obzira na turbulentnu sezonu.

Važna individualna kvaliteta

Dinamo ima individualnu kvalitetu i kad momčadski, kao na Rujevici, ne odigra dobro, onda se ukaže Bruno Petković, pa Arbër Hoxha, a u prijašnjim susretima bilo je i puno drugih junaka koji bi rješavali utakmice.

Ta turbulentna sezona na kraju bi mogla biti iznimno uspješna, čak i jedna od najuspješnijih. Na korak su do naslova prvaka koji mogu proslaviti već u subotu. Ako Rijeka ne pobijedi u Varaždinu, a plavi budu slavili nad Osijekom u Maksimiru, sve će biti gotovo. Uz to imaju dvije utakmice finala Kupa s Rijekom, a na kraju je prezimljavanje u Europi i dolazak do osmine finala Konferencijske lige samo dodatak toj uspješnoj sezoni.