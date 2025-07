Oslobađa se desetka za Luku Modrića u Milanu? Velika zvijezda želi napustiti San Siro

Iako se njegovo ime gotovo više i ne spominje u kontekstu mogućih pojačanja za napad bavarskog giganta, čini se da transferna saga oko Rafaela Leãa i Bayerna još uvijek nije gotova. Prema najnovijim informacijama koje donosi njemački Bild, portugalska zvijezda i dalje gaji snažnu želju za prelaskom u redove njemačkog prvaka. Ode li Leao iz Milana, to bi značilo da bi se "oslobodio" dres s brojem 10 te da bi ga u novoj sezoni na svojim leđima ipak mogao nositi Luka Modrić.

Početkom srpnja, činilo se da je svaka priča o ovom transferu zaključena. Počasni predsjednik Bayerna, Uli Hoeness, odlučno je demantirao glasine o interesu za krilnog napadača Milana. "Ne, ne, on za nas nikada nije bio tema! To mi je potvrdio i Max Eberl. Vodio je neke preliminarne razgovore, ali oni nisu bili konstruktivni i nisu vodili nikamo", izjavio je tada Hoeneß, jasno dajući do znanja da je klub odustao od te opcije.

Iako se Leão nalazio na popisu želja sportskog direktora Maxa Eberla, početni interes brzo je splasnuo. Glavni razlog bio je financijske prirode – visoka odšteta koju je Milan tražio za svog ponajboljeg igrača bila je prepreka koju Bavarci nisu bili voljni preskočiti. Međutim, situacija se možda mijenja. Bild doznaje kako je Leão, čiji ugovor s Milanom traje do 2028. godine, i dalje otvoren za ideju preseljenja u München. Navodno je tu želju nedavno ponovio u privatnom razgovoru, pokazujući da ga zanima isključivo nogomet na najvišoj razini. U prilog toj tvrdnji ide i informacija da je Portugalac nedavno odbio izuzetno bogatu ponudu iz Saudijske Arabije. Njegov cilj je jasan: želi nastaviti karijeru u Europi i boriti se za najveće trofeje, a Bayern vidi kao idealnu platformu za to.

Osim sportske ambicije, poznati su i financijski okviri unutar kojih bi Leão bio spreman potpisati. Pristao bi na osnovnu godišnju plaću od 15 milijuna eura, dok bi se ostatak primanja mogao strukturirati kroz bonuse vezane za osobni i momčadski uspjeh. S tržišnom vrijednošću procijenjenom na 70 milijuna eura, njegov bi transfer i dalje predstavljao ogroman izdatak, no njegova jasna želja mogla bi ponovno otvoriti vrata pregovorima. Iako je Bayern službeno ohladio interes, Leãova ustrajnost i spremnost na kompromis oko plaće mogli bi ovu transfernu priču, koja se činila završenom, ponovno učiniti jednom od najzanimljivijih u ostatku prijelaznog roka.