FOTO Modrić i Đoković uhvaćeni zajedno na plaži! Uz njih najveća 'faca' europskog nogometa

Kao timski sport u napretku

U nogometu 'roboti' donose pobjede: Igrač poput nezaboravnog Hrvata bio bi savršen za današnju eru

Iz perspektive gledatelja koji želi vidjeti što više toga atraktivnog i nepredvidivog to je definitivno minus, ali iz perspektive momčadi koje se bore za uspjehe i rezultate je to itekako plus. Pa sad, procijenite je li momčadima pametnije igrati za to da se njihov stil igre svidi navijačima ili ipak za rezultat i uspjehe. Danas smo došli do točke pri kojoj, nažalost, jedno isključuje drugo.