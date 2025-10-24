Naši Portali
MATEJ DODIG

Osječanin ostao bez polufinala Challengera u Hamburgu

Varaždin: Matej Dodig i Vilius Gaubas u susretu Hrvatske i Litve u Davis cupu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.10.2025.
u 20:15

Osječanin je pri vodstvu 5-4 u trećem setu propustio dvije meč-lopte (15-40) kad je Engel bio na početnom udarcu

Hrvatski tenisač Matej Dodig (ATP - 255.) nije se uspio probiti do polufinala dvoranskog ATP Challengera 50 u njemačkom Hamburgu, gdje ga je sa 4-6, 7-6 (4), 7-6 (5) pobijedio domaći predstavnik Justin Engel (ATP - 235.).

Osječanin je pri vodstvu 5-4 u trećem setu propustio dvije meč-lopte (15-40) kad je Engel bio na početnom udarcu.

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu

Za 20-godišnjeg Dodiga ovo je bilo šesto četvrtfinale na Challenger Touru u ovoj godini, a porazom je spao na polovičan učinak (3-3). Najbolji rezultat ostvario je u Trstu krajem srpnja, kad je krenuo od kvalifikacija i osvojio prvi naslov na ATP Challengerima u karijeri

Ključne riječi
Hamburg ATP Challenger tenis Matej Dodig

