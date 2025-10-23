Marin Čilić pošteno namučio 12. tenisača svijet

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 89.) nije se uspio plasirati u četvrtfinale dvoranskog ATP 500 turnira u švicarskom Baselu, gdje ga je s 7-6 (2), 7-6 (2) pobijedio Kanađanin Felix Auger-Aliassime (ATP - 12.).

Bio je to njihov šesti međusobni dvoboj, u kojem je 25-godišnji Kanađanin ostvario treću uzastopnu pobjedu i izjednačio omjer na 3-3. Čilić je posljednju pobjedu protiv Auger-Aliassimea ostvario u lipnju 2021. godine na travi u Stuttgartu, a Kanađanin ga je potom pobijedio na Australian Openu 2022. te dvaput ove godine, u Dubaiju i Baselu.

Dvoboj u Baselu prošao je bez ijednog "breaka". Marin nije imao priliku oduzeti servis suparniku, dok je spasio dvije "break-lopte" (15-40) koje je Auger-Aliassime imao u 11. gemu prvog seta.

Nažalost, oba "tie-breaka" imala su identičan scenarij: Kanađanin je na početku stekao prednost, 4-0 u prvom i 3-0 u drugom setu, a Čilić taj zaostatak nije uspio nadoknaditi, osvojivši po dva poena u oba odlučujuća gema.

Kanađanin je sjajno servirao. Pogodio je 74 % prvih servisa i nakon toga imao izvrsnu realizaciju, izgubivši svega dva poena (48/50). Imao je čak 28 asova, dok je Čilić ostao na sedam. Marin je pogodio 57 % prvih servisa uz vrlo dobru realizaciju (37/43).

Auger-Aliassime će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika dvoboja Amerikanca Bena Sheltona (ATP - 6.) i Španjolca Jaumea Munara (ATP - 42.).

ATP 500 Basel - 2. kolo

Denis Shapovalov (Kan/9) - Valentin Royer (Fra) 7-6 (3), 6-2

Felix Auger-Aliassime (Kan/5) - MARIN ČILIĆ (HRV) 7-6 (2), 7-6 (2)