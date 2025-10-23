Naši Portali
Stolni tenis

Hana Arapović izborila glavni ždrijeb u Londonu

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu:, žene, Hrvatska - Slovačka
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
23.10.2025.
u 13:26

Hana Arapović plasirala se u glavni ždrijeb WTT Star Contendera u Londonu. Naša stolnotenisačica, prva nositeljica kvalifikacija, uspješno je izborila mjesto među 64 najbolje.



U 1. kolu svladala je Njemicu Griesel s 3:2, a potom i Tajpežanku Tsai Yun-En s 3:1. U prvom kolu glavnog ždrijeba Hana igra protiv Singapurke Zeng Jian, a u slučaju pobjede čeka je druga nositeljica turnira – Japanka Mima Ito. 

Lea Rakovac u prvom. kolu igra protiv Kineskinje Yang Yiyun, a pobjeda bi joj donijela dvoboj s Francuskinjom Pavade.

Filip Zeljko zaustavljen je korak do glavnog ždrijeba – nakon pobjeda protiv Engleza Baggaleya i Nijemca Meissnera, u odlučujućem susretu izgubio je od Japanca Yoshimure 1:3.

Ključne riječi
London Filip Zeljko Lea Rakovac Hana Arapović Stolni tenis

