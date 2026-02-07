Bio je velika zvijezda HNL-a, onda je nestao zbog obiteljske drame: 'Dva tjedna na respiratoru'

Mađarski nogometaš Laszlo Kleinheisler ima novi klub, potpisao je za rumunjskog prvoligaša Csikszeredu. Tako je prekinuo sedam mjeseci prisilne pauze zbog obiteljskih razloga. Posljednji mu je klub bio austrijski Grazer AK, ali se ljetos nije priključio novoj momčadi. Mnogi su mislili da je ostao bez angažmana jer ga nitko nije želio, no pravi razlog je obiteljska drama, što je jesenas ispričao mađarskim medijima.

- Priča je duga i teška. Žao mi je što trenutačno nemam klub, ali nije sve tako jednostavno. Kada nam se prije tri mjeseca rodilo drugo dijete, skoro smo ga izgubili. Dobio je upalu pluća, progutao plodovu vodu. Bio je dva tjedna na respiratoru, to je bilo jako teško razdoblje. On je moj drugi sin. Imao sam ponude, ali sam ih odbio zbog toga - otkrio je Kleinheisler.

Kleinheislerov sin, inače drugi član obitelji Kleinheislerovih, sada je dobro i živi s roditeljima, no sve to teško je palo obitelji. U takvim trenucima nogomet nije najvažniji pa je morao napraviti stanku u karijeri.

- Mogao sam otići u drugi klub, ali morao sam reći ne svemu jer u takvim okolnostima ne možeš otići. Odlučio sam ostati s obitelji i pričekati. Hvala Bogu, sada je sve u redu i potpuno je zdrav - izjavio je bivši mađarski reprezentativac.

- Želim se vratiti i u reprezentaciju Mađarske. Tužno mi je što mogu samo izvana pratiti momčad. Teško mi je ovo razdoblje, ali cilj mi je brzo pronaći klub i vratiti povjerenje izbornika - otkrio je svoje planove nogometaš koji je zadnji put za Mađare nastupio na Euru prije dvije godine.