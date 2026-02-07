Vukovar spektakularnim golom Banovca svladao Istru i preskočio Osijek

Dramatična je bila prva subotnja utakmica 21. kola HNL-a u kojoj su nogometaši Vukovara 1991, kao domaćini na osječkom Gradskom vrtu, svladali Istru 1961 s 3-2 (1-0).

Vukovar 1991 je poveo golom Jakova Puljića iz jedanaesterca u 16. minuti, dok je u 47. na 2-0 povećao Mario Tadić. U 56. minuti su se gosti vratili u igru nakon što je 'panenkom' s bijele točke precizan bio Dario Marešić. U završnici, u 85. minuti, Smail Prevljak je bio strijelac za 2-2, ali potom je uslijedio novi obrat. U 87. minuti Lovro Banovec je zabio za konačnih 3-2 Vukovara 1991.

Po prvi puta ove sezone Vukovar 1991 je svoju domaću utakmicu odigrao na osječkom Gradskom vrtu gdje će domaćin biti kroz cijeli drugi dio sezone. Dosad je domaćinstva odrađivao u Vinkovcima. Bila je ovo četvrta ligaška pobjeda Vukovara 1991 u sezoni i četvrto domaće slavlje. Prethodno je pobjeđivao Rijeku, Dinamo i Varaždin.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istra 1961 je ostala treća na ljestvici, dok je Vukovar 1991 napustio dno ljestvice. Prestigao je Osijek koji je sada zadnji s bodom manje i utakmicom manje od Vukovaraca.

Na startu dvoboja rastrčaniji i odlučniji su bili igrači Vukovara 1991, ali unatoč domaćoj inicijativi nije stvorena niti jedna opasnost pred vratima pulskog kluba. No, u 16. minuti dobio je domaćin savršenu situaciju za pogodak. Dosuđen je jedanaesterac za Vukovar 1991 nakon reakcije i prekršaja gostujućeg vratara Kolića, a s bijele točke precizan je iz drugog pokušaja bio Puljić za 1-0.

Samo nekoliko trenutaka kasnije domaćin je tražio novi jedanaesterac, ali ništa se nije dogodilo nakon pada Kulušića. Primljeni pogodak razbudio je Istru 1961 i gosti su počeli nizati prilike.

Prvo su zaprijetili Ayuma i Lončar, a potom je najbolju šansu za Istru 1961 propustio Prevljak u 25. minuti. S ruba šesnaesterca je naciljao okvir vrata. U samoj završnici prvog dijela novu je dobru šansu imao Vukovar 1991. Pucao je Banovec, ali u posljednji trenutak udarac je blokiran i gosti su nekako spriječili neugodnost prije odlaska na odmor.

Odmah na startu drugog poluvremena Puljić je bio vrlo blizu drugog pogotka na utakmici, ali je zato u 47. minuti nakon kornera Tadić pogodio za 2-0 domaćeg sastava.

Potpuno se rasplamsala igra u nastavku te su se odlične šanse nizale na obje strane. Istra 1961 se vratila u igru u 56. minuti, Dario Marešić je realizirao jedanaesterac za povratak pulskog sastava u igru. U 58. je odličnu šansu za domaćina imao Čaić, ali je pucao pored vrata, dok je u 60. minuti gostujući golman Kolić zaustavio udarac Puljića.

U završnici se ponovno razbuktalo pa je Istra 1961 izjednačila u 85. minuti golom Prevljaka. Međutim, kratko su gosti držali bod u džepu. U 87. minuti je Puljić pucao, vratar Kolić obranio, ali na odbijenoj je lopti bio Banovec koji je bio domaći junak i strijelac za konačnih 3-2.

U subotu će se još za ligaške bodove boriti Hajduk i Slaven Belupo na Poljudu, a utakmica počinje u 17.15 sati.

Prva utakmica ovog kola odigrana je u petak kada je na maksimirskom stadionu Lokomotiva svladala Goricu 3-0. Strijelci su bili Pajač iz jedanaesterca te Bošković i Stojaković.

U nedjelju se još sastaju Varaždin - Osijek od 15 sati, dok je derbi na rasporedu na Rujevici. U 17.45 sati počinje dvoboj Rijeka - Dinamo.