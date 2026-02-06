Naši Portali
OVO MU NIJE SJELO

VIDEO Razjareni Mario Carević totalno izgubio živce, derao se na suca: 'Nećemo ni izaći na teren!'

Lokomotiva i Gorica sastali se u 21. kolu SuperSport HNL-a
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
06.02.2026.
u 19:43

Nevjerojatan ispad bijesa trenera Gorice obilježio je utakmicu protiv Lokomotive. Nakon što je sudac na kraju poluvremena prekinuo obećavajuću kontru njegove momčadi, Carević je utrčao u teren, zaprijetio i zaradio isključenje

Utakmica 21. kola HNL-a između Lokomotive i Gorice na Maksimiru pretvorila se u kaos tik prije odmora. Lokomotiva je vodila 2:0, a tenzije su već bile visoke zbog ranijeg jedanaesterca za domaćine. Ipak, kap koja je prelila čašu dogodila se u zadnjim sekundama nadoknade. Nakon što se Gorica obranila, igrači su krenuli u opasan kontranapad "dva na jedan", no sudac Zdenko Lovrić odlučio je baš tada odsvirati kraj poluvremena, izazvavši lavinu bijesa gostiju.

Odluka je bila okidač za potpunu erupciju temperamentnog Marija Carevića. Sjurio se na travnjak kako bi se žestoko obračunao sa sucem Lovrićem. Prema izjavama svjedoka, "rigao je vatru", a u naletu bijesa okrenuo se prema svojoj klupi i poručio: "Nećemo ni izaći na teren!". Lovrić mu je bez oklijevanja pokazao izravni crveni karton, poslavši ga na tribine. Situaciju je bezuspješno pokušao smiriti i trener Lokomotive Nikica Jelavić.

Atmosfera je bila naelektrizirana od početka, a Carevićev fitilj bio je kraći zbog događaja iz 12. minute. Tada je Lovrić dosudio kazneni udarac za Lokomotivu nakon što je lopta iz slobodnog udarca pogodila igrača Gorice u ruku. Klupa gostiju smatrala je odluku spornom, a VAR soba ju je potvrdila bez da je sudac osobno išao pogledati snimku. Pajač je bio siguran s bijele točke, a deset minuta kasnije Bošković je povisio na 2:0, što je dodatno pojačalo nervozu koja je kulminirala na kraju poluvremena.
Gorica Lokomotiva Mario Carević

