Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FABIJAN KOMLJENOVIĆ

'Dinamo se olako rješava mladih igrača. Bez škole ne bude to išlo dobro...'

storyeditor/2026-02-06/PXL_011125_141172161.jpg
Matija HabljakPIXSELL
Autor
Robert Junaci
07.02.2026.
u 08:00

Kad je u igri tako veliki novac, jasno je zašto je otišao u Grčku, a ne u Dinamo. Znam da je u Dinamu bio i kao klinac, valjda su tada procijenili da još nije za plave, možda tada i nije bio - kaže bivši igrač Dinama i Rijeke uoči derbija na Rujevici

Puno je igrača bilo i u Maksimiru te na Kantridi i na Rujevici, često se poslovalo između ta dva kluba, ali su i dalje ostali veliki rivali i utakmice Dinama i Rijeke uvijek su derbiji, puni iskričavosti i na terenu i na tribinama, pa katkad i između čelnika klubova. No sve je to dio nogometnog posla pa i spektakla. Sve je to prošao i Fabijan Komljenović, koji danas ipak živi mirnije, zatekli smo ga u Turskoj, dio je stožera Roberta Prosinečkog, izbornika Kirgistana. Antalya je zimska nogometna meka i tamo gledaju utakmice.

Kako je s Prosinečkim?

Ključne riječi
Komnen Andrić Fabijan Komljenović Rijeka Dinamo HNL

Komentara 2

Pogledaj Sve
KL
klasiko
09:08 07.02.2026.

Sve ide svomu kraju... Nerealna obećanja i očekivanja, muljaže, trećerazredne preprodaje, dugovi. Klupski nogomet i njegovi patroni ne mogu prihvatiti pravila poslovanja s dugoročnim ulaganjima. Mentalitet od danas do sutra.

SI
Sivooki
08:18 07.02.2026.

To bu išlo kao i kod Hajduka... Isproban recept... Boban i Zeko s Tomyjem ...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!