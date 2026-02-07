'Dinamo se olako rješava mladih igrača. Bez škole ne bude to išlo dobro...'

Puno je igrača bilo i u Maksimiru te na Kantridi i na Rujevici, često se poslovalo između ta dva kluba, ali su i dalje ostali veliki rivali i utakmice Dinama i Rijeke uvijek su derbiji, puni iskričavosti i na terenu i na tribinama, pa katkad i između čelnika klubova. No sve je to dio nogometnog posla pa i spektakla. Sve je to prošao i Fabijan Komljenović, koji danas ipak živi mirnije, zatekli smo ga u Turskoj, dio je stožera Roberta Prosinečkog, izbornika Kirgistana. Antalya je zimska nogometna meka i tamo gledaju utakmice.



Kako je s Prosinečkim?