Osječani ljuti na zaštitare zbog Torcide: "Moje trogodišnje dijete su pregledavali, a ove tovare nisu"

U zaostaloj utakmici trećeg kola HNL-a odigranoj ove srijede Hajduk je na gostovanju svladao Osijek s minimalnih 1:0 na Opus Areni.

Nakon ove utakmice nije se toliko puno pričalo o samoj igri momčadi Zorana Zekića i Mislava Karoglana, čak ni o suđenju, nego o ponašanju navijača na tribinama.

Pripadnici Hajdukove navijačke skupine Torcida su tijekom susreta bacali baklje i topovske udare. Nakon utakmice se društvenim mrežama proširila fotografija sa sjeverne tribine gdje su bili navijači Hajduka i gdje su na staklenoj ogradi Opus Arene crnim sprejem napisali "Torcida Split", oštetivši tako osječki stadion.

Osječki navijači su prilično bijesni zbog takvog ponašanja gostujućih navijača, no više su bijesni zbog zaštitarskih službi na stadionu koje su, prema njihovim tvrdnjama, dale povlašteni položaj gostujućim navijačima.

Na stranicama poznate osječke navijačke zajednice 'Bijelo-plava birtija' ističe se kako se navijači Osijeka ne smiju ni približiti zaštitnoj ogradi a da se na njih 'ne skače poput hijena', dok su s druge strane navijači Hajduka neometano smjeli praviti nered.

Također ističu i da je jedan zaštitar s Opus Arene tijekom Torcidine bakljade i pucanja topovskih udara tribinu s gostujućim navijačima uz smješak snimao svojim mobitelom za uspomenu te pritom nije ništa poduzimao.

Osječani se bune i zato što su nedozvoljena sredstva poput topovskih udara tijekom utakmice natjerala mnoge roditelje s djecom na odlazak s tribina, a jedan od navijača Osijeka je, vezano za zaštitarsku službu, istaknuo: "Moje trogodišnje dijete su pregledavali, a ove tovare nisu".

08.11.2023🇭🇷Torcida Split spray paints “Torcida Split” on glass in away end at Osijek https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/8TpdHSLrRE