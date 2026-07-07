Oliver Kahn ismijao FIFA-u zbog Baloguna: 'Kad već mijenjate povijest, ponovite i nama finale SP-a'

Odluka FIFA-e da poništi suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu i omogući mu nastup u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije i dalje izaziva burne reakcije u nogometnim krugovima. Među onima koji su se oglasili našao se i legendarni njemački vratar Oliver Kahn, koji je oštro kritizirao potez svjetske nogometne organizacije.

Kahn je na društvenoj mreži X objavio sarkastičnu poruku u kojoj je aludirao na jednu od najbolnijih epizoda njemačke nogometne povijesti.

"Kad već mijenjamo nogometnu povijest, imam jedan mali prijedlog. Može li FIFA poništiti žuti karton koji je Michael Ballack dobio u polufinalu Svjetskog prvenstva 2002.? Kad smo već kod toga, mogli bismo ponoviti i finale protiv Brazila."

If we're rewriting football history now, I have a small suggestion:

I'd like FIFA to rescind the yellow card shown to Michael Ballack in the 2002 World Cup semifinal, the one that ruled him out of the final.

And while we're at it, we might as well replay the final against Brazil. pic.twitter.com/Z69fJfH8cz — Oliver Kahn (@OliverKahn) July 7, 2026

Njegov komentar odnosi se na Svjetsko prvenstvo 2002. u Japanu i Južnoj Koreji. Tada je njemački kapetan Michael Ballack u polufinalnoj pobjedi protiv Južne Koreje zaradio žuti karton zbog kojeg je, uslijed nakupljenih opomena, morao propustiti veliko finale.

Bez svog ključnog veznjaka Njemačka nije uspjela zaustaviti Brazil, koji je slavio 2:0 zahvaljujući dvama pogocima Ronalda Nazária i osvojio peti naslov svjetskog prvaka. Mnogi njemački navijači i danas smatraju da je Ballackov izostanak bio jedan od presudnih razloga poraza.

Povod za Kahnovu objavu bila je kontroverza koja posljednjih dana potresa Svjetsko prvenstvo. Balogun je u dvoboju šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine zaradio izravni crveni karton nakon starta na Tariku Muharemoviću, no FIFA je naknadno suspendirala izvršenje kazne i dopustila mu nastup protiv Belgije.

Prema navodima više stranih medija, odluka je donesena nakon što je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino navodno razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, što je dodatno raspirilo rasprave o mogućem političkom utjecaju na sportske odluke.

Ipak, Balogunov povratak nije promijenio sudbinu američke reprezentacije. Belgija je slavila uvjerljivom pobjedom 4:1 i tako eliminirala Sjedinjene Američke Države sa Svjetskog prvenstva, dok polemike oko FIFA-ine odluke ne jenjavaju ni nakon završetka njihove turnirske priče.