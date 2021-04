Osam godina spavao s bratovom ženom, a sada će u zatvor zbog teške optužbe?

Ryan Giggs, legendarni crveni vrag, optužen je za dva fizička napada koja su se dogodila krajem prošle godine, točnije u studenome. Prema navodima policije, prvo je stradala tadašnja Giggsova djevojka, a potom i još jedna ženska osoba u srednjim dvadesetim godinama.

Upravo zbog ovoga incidenta (još jednoga u nizu izvan travnjaka) Giggs je smijenjen s pozicije izbornika reprezentacije Walesa.

Giggsov je ugled odavno okaljan nakon što se doznalo da je godinama spavao sa – suprugom vlastita brata. Njegov brat Rhodri nije bio tako uspješan na nogometnom terenu, a Ryan je više uspjeha imao i kod ljepšeg spola, pa tako i kod Rhodrijeve žene Natashe. Njihova afera trajala je od 2003. do 2010. godine. Na kraju je sve isplivalo u medije, obitelj Giggs javno se osramotila i međusobno podijelila na dva tabora. Uz Rhodrija je stao samo otac Danny.

– Sramim se svog sina Ryana – rekao je Danny kad je poznatiji brat postao velški izbornik.

Foto: Reuters

A Rhodri je u jednom podcastu progovorio o svojem slavnom bratu Giggsu i aferi o kojoj su pisali tabloidi diljem svijeta.

– Svatko ima svoju slabu točku. Kad bi Ryan otišao u noćni izlazak, morao bi spavati sa ženama. On je seksualni manijak. Rhodrija je voditelj pitao prezire li svoga brata zbog svega što mu je napravio.

– Ne, ne prezirem. Žalim ga – rekao je Rhodri i dodao:

– On je imao nevjerojatnu karijeru, ali na kraju se osramotio. Ja nisam za to kriv, sam je birao. Ja sam bio vjeran. Rhodri se, dakako, nakon svega razveo od supruge Natashe, no još uvijek su u kontaktu.

– Razgovaram s njom svakog tjedna jer moramo odgajati našu djecu – rekao je Rhodri.