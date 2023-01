VIDEO Oršićev Southampton konačno stigao do pobjede, ispao Bilićev Watford

Jedan od prvoligaških dvoboja u 3. kolu engleskog FA kupa bio je ogled Crystal Palacea i Southamptona, a gosti su u njemu slavili s 2-1. Golom Francuza Edouarda u 14. minuti domaćin je poveo, no do kraja dvoboja Southampton, inače posljednja momčad na ljestvici Premier lige, je okrenuo rezultat. U 37. minuti je Ward-Prowse izjednačio, dok je gostima slavlje osigurao Armstrong pogotkom u 68. minuti.

Vrlo teško je treće kolo prošao Tottenham koji je pred svojim navijačima, s 1-0, pobijedio trećeligaša Portsmouth. Jedini strijelac na utakmici bio je Harry Kane u 50. minuti, a Tottenham je u ovom susretu bio bez hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića.

Foto: Paul Childs/REUTERS Soccer Football - FA Cup Third Round - Crystal Palace v Southampton - Selhurst Park, London, Britain - January 7, 2023 Southampton's Adam Armstrong celebrates scoring their second goal with James Ward-Prowse Action Images via Reuters/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Paul Childs/REUTERS

Istim rezultatom je Leicester u gostima svladao Gillingham golom Iheanacha u 56. minuti, dok je u ovoj fazi FA kupa ispao Watford, sastav kojeg vodi nekadašnji hrvatski izbornik Slaven Bilić.

U drugoligaškom obračunu Reading je doma svladao Watford 2-0 golovima u sudačkim nadoknadama. U sučevom vremenu prvog dijela gol je zabio Abrefa, a u nadoknadi drugog poluvremena Long.

>> Najbolje trenutke utakmica pogledajte OVDJE

>> VIDEO: Španjolci otkrili što će raditi Modrić nakon završetka karijere: Hrvat ima velike planove s Realom