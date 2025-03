'On žudi za time'; Fabrizio Romano viralnom objavom otkrio najveću želju Luke Modrića

Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je ekskluzivnu vijest koja je odjeknula nogometnim svijetom: kapetan hrvatske reprezentacije, Luka Modrić, želi ostati u Real Madridu i produžiti svoj ugovor. Modrićeva želja je, prema Romanu, nastaviti karijeru u "kraljevskom klubu" barem do lipnja 2026. godine. Luka Modrić, koji će u rujnu napuniti 39 godina, ne pokazuje znakove posustajanja. Unatoč poodmakloj dobi za nogometaša, Modrić i dalje pruža vrhunske partije, a njegova vizija i tehničke sposobnosti ostaju na zavidnoj razini. Prema Romanu, Modrićeva primarna želja je produžiti ugovor i nastaviti igrati za Real Madrid. Želi ostati dio momčadi, a idealan scenarij za njega bio bi ugovor do lipnja 2026.

Njegova nedavna izvedba protiv Girone, okrunjena spektakularnim pogotkom, samo je potvrdila njegovu vrijednost za momčad Carla Ancelottija. Bio je to njegov prvi pogodak na Santiago Bernabéuu nakon više od godinu dana, a njime je Real Madrid zadržao korak u borbi za naslov prvaka La Lige. Jedan od ključnih faktora koji motivira Modrića na ostanak u Madridu je i Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Modrić, koji je već legenda hrvatskog nogometa, želi predvoditi reprezentaciju na tom natjecanju, i to kao igrač Real Madrida. To bi bilo njegovo četvrto Svjetsko prvenstvo, a na turniru bi imao 40 godina, što ga svrstava u red rijetkih igrača koji su nastupili na svjetskoj smotri u tim godinama. "Luka Modrić samo želi ostati u Realu još jednu sezonu. On žudi za tim da ostane u klubu te da i dalje bude dio momčadi tako što bi potpisao produljenje ugovora do ljeta 2026.", objavio je Romano

Iako je Modrićeva želja jasna, Real Madrid još nije donio konačnu odluku. Klub je zadovoljan Modrićevim igrama ove sezone, ali tradicionalno odluke o produženju ugovora donosi u travnju ili svibnju. Također, klupska transfer politika mogla bi utjecati na Modrićevu budućnost. Ako Real Madrid odluči dovesti novog veznog igrača, to bi moglo promijeniti situaciju. Međutim, prema dostupnim informacijama, dovođenje veznog igrača ovog ljeta nije prioritet za klub.

Modrić je svjestan svojih godina i činjenice da se dinamika momčadi mijenja. Spreman je prihvatiti novu ulogu, s pažljivo planiranom minutažom, kako bi i dalje mogao pridonositi momčadi na najbolji mogući način. Njegovo iskustvo i liderske sposobnosti i dalje su neprocjenjivi za Real Madrid, kako na terenu, tako i izvan njega.

