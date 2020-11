Navijači ostali u šoku kada su čuli da će Halilović nositi njihov dres, pogledajte reakcije

Alen Halilović (24) potpisao je za deveti klub u karijeri, Birmingham City. Halilović će u engleskome drugoligašu pokušati oživjeti karijeru koja je posljednjih godina u velikom padu.

Suigrač će mu biti Ivan Šunjić uz kojeg je nastupao u hrvatskoj U-21 reprezentaciji, a ugovor je potpisao do kraja sezone.

Halilović, kojemu su tepali i uz nadimak hrvatski Messi, bio je jedan od najcjenjenijih hrvatskih mladih nogometaša i stručnjaci su mu predviđali veliku karijeru.

Debitirao je u HNL-u u derbiju sa 16 godina, tjedan dana kasnije postigao svoj prvi seniorski pogodak, prije 17. rođendana postao je najmlađi debitant u povijesti hrvatske reprezentacije, a s već s 18 je otišao put Barcelone potpisati petogodišnji ugovor.

Nakon toga bio je igrač HSV-a i Milana, ali većinom je lutao po posudbama (Gijón, Las Palmas, Standard i Heerenveen) i nije se uspio pronaći. Od ljeta je bio bez kluba, pojavila se mogućnost da dođe u Hajduk, a spominjao se čak i odlazak u Brazil.

Birmingham je trenutačnio 17. momčad Championshipa, međutim nakon 12 kola kasni samo osam bodova za skupinom klubova koja će izboriti doigravanje za Premier ligu.

BOSS signing! ✍️🔵



We are delighted to announce the arrival of Alen Halilović.