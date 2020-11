Zaručnica našeg sportaša izgleda senzacionalno, a još kad čujete tračeve koji kruže...

Hrvatski kikboksač Antonio Plazibat (27) prije godinu dana iz Splita se preselio u Amsterdam gdje se priprema za Glory 76, priredbu koja će se održati 19. prosinca.

- Kad sam ja to probao prvi put, rekao sam ja ću biti svjetski prvak, ljudi su rekli luđak. Ja sam se zatvorio u dvoranu i nisam izlazio iz nje i eto, došao sam do toga da sad govore nisi bio lud - rekao je Plazibat za RTL-ovu emisiju Exkluziv.

Ljubav prema kikboksingu krenula je kad je imao 15 godina i upisao Srednju pomorsku školu.

- Kad iz Solina dolaziš u srednju školu u Split, ti si za njih seljak. Ljudi misle da tu nema zgrada, da je to selo, da si Bogu iza nogu, uvijek te malo zajebavaju. I ako se ne znaš obraniti i ako se ne obraniš, to će se samo nastaviti.

Simpatije javnosti stekao je ljetos kada je stao u obranu mladića iz Kaštela kojeg su vršnjaci maltretirali te organizirao humanitarnu akciju.

- Znao sam pozadinu cijele te priče, znao sam da su ovi u krivu i da nije u redu to što rade i zato sam ja poludio. Ali drago mi je što je ispalo kako je ispalo i što se u konačnici malome pomoglo.

Antonio je postao otac s 23 godine.

- Jednostavno to je drugačija ljubav nego za druge stvari. Sad kad on nije sa mnom u Amsterdamu, sad kad se vratim u Split i kad ga ja vidim, kad dođeš, kad on kaže tata, to je... Trči tebi u zagrljaj.

S atraktivnom zaručnicom Martinom u vezi je dvije godine.

- Zaručen sam, gotovo je, a to smo skupa tetovirali inicijale, ona moje, ja njezine. Potpora mi je, ona isto putuje sa mnom u Amsterdam i nazad. Spasi me gore, ja ne znam ništa skuhati, a i opusti me mozak - rekao je pa progovorio o vjenčanju:

- A sad vjenčanje neće biti, ja sam klasična ono seljačina s 500 ljudi na piru, a 500 ljudi trenutačno ne mogu dovesti na pir, tako da neće biti brzo, kad prođe korona...

Vjera mu puno znači pa oko vrata nosi tri krunice.

- Netko je komentirao , ja sam plakao od smijeha, da ja idem po autima i kradem ljudima krunice s retrovizora.

Nisu to jedini tračevi koje čuje o sebi.

- Najgore što sam u zadnje vrijeme čuo je da ja u Amsterdamu zapravo ne treniram nego da prevozim drogu iz Amsterdama za Split. Hvala Bogu sad vozim auto koji sam uvijek htio voziti, kao pravi Solinjanin i ovaj auto je malo krkanski i sad kad sam kao krenuo to voziti, to je krenulo s tim da ja prevozim drogu od gore.

