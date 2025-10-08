Naši Portali
nogomet

U nedjelju gostuju kod Hrvatske, a sada su izgubili od 150. reprezentacije svijeta

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo
Gualter Fatia/PIXSELL
VL
Autor
Hina
08.10.2025.
u 23:34

U nedjelju će Gibraltar gostovati u Varaždinu protiv Hrvatske u sklopu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Nogometna reprezentacija Gibraltara, koja se nalazi s Hrvatskom u kvalifikacijskoj skupini L za odlazak na SP, poražena je s 0-2 od Nove Kaledonije u prijateljskom ogledu.

Gibraltar je kao domaćin oba pogotka primio u drugom poluvremenu. Katrawa je u 62. minuti bio strijelac prvog pogotka na susretu, dok je pobjeda reprezentacije iz Oceanije potvrđena u 95. minuti kada je Haewegene pogodio za 2-0.

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci

Gibraltar se u kvalifikacijskoj skupini L, gdje je Hrvatska vodeća, nalazi na posljednjem mjestu. U pet nastupa je upisao svih pet poraza uz razliku pogodaka 2-17.

U nedjelju će Gibraltar gostovati u Varaždinu protiv Hrvatske u sklopu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

