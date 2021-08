SAV U KRVI

Olimpijac žestoko pretučen na ulici i mora na rekonstrukciju lica, fotografije su uznemirujuće

- Njegovo jadno lice... On je dečko koji dobro izgleda, a strah me je kako će to biti poslije operacije rekonstrukcije lica. Mislimo da je napad bio nasumičan. Užasno, ali mogao je proći i gore - rekla je sportaševa majka.