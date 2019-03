Đoković progovorio o ratu: 'Govorimo kako smo kršćani, a nismo spremni oprostiti'

Novak Đoković prošlog je ljeta objavljivao fotografije i videozapise na društvenim mrežama gdje nije skrivao da navija za vatrene na nogometnom SP-u u Rusiji nakon ispadanja njegove reprezentacije.

U velikom intervjuu za portal VICE komentirao je i zašto je baš navijao za nas te se osvrnuo na reakcije ljudi na njegove objave.

'Pa, lagao bih kada bih rekao da to nikada ne radim ciljano - svjestan sam kada se obraćam javnosti preko društvenih mreža da će to doći do mnogo ljudi, do njihovih telefona i, naravno, do medija. I onda će se to, naravno, proširiti ako je u pitanju neka priča koja ima neku osnovu da bude veliki hit u regiji. I primjer koji si naveo sa Svjetskog prvenstva u nogometu prošle godine jako je dobar primjer. Ali tu sam, recimo, reagirao iskreno i onako kako osjećam.

Imao sam opomenu ljudi koji su bili oko mene da to može proizvesti lavinu negativnih reakcija u javnosti i onda sam svjesno to ipak pustio. Znači, postoji i jedno i drugo. Postoji prirodno taj osjećaj jer ja ne radim ciljano stvari poput te, ne želim izazvati negativne reakcije u javnosti. Zašto bih to napravio? Ne želim uopće, trudio sam se biti apolitičan i izvan svih tih zbivanja koja imaju negativan kontekst i koja su sporna. Trudio sam se uvijek biti iznad toga. I izvan toga, da se bolje izrazim', kazao je Đoković, pa nastavio o tome kako se odnosi između naroda bivše Jugoslavije mogu popraviti.

'Međutim, kada osjećam nešto, želim to napraviti, ako sada to nije previše osjetljivo i delikatno, a bilo je na granici jer je to delikatna tema zbog tenzija i ratova koji su ostavili i dalje svježe rane, a ja se trudim da ne sudjelujem uopće i trudio sam se uvijek da ne sudjelujem u tome, ali s druge strane, govorimo o tome kako smo veliki kršćani, a nismo u stanju oprostiti. To je prva stvar. Znači, ja ne govorim da sada ljudi koji su izgubili nekoga u ratu trebaju nekoga i zaboraviti. I ja ne želim bilo što njima govoriti, jer ja imam ljude oko sebe koji su izgubili svoje najbliže u ratu i to je strašna stvar i ne može se zaboraviti. I ja jednostavno razumijem te ljude, suosjećam s njima, imam puno empatije…

Ali moje pitanje je: hoćemo li ostati zarobljeni u toj nekoj emociji mržnje i neprihvaćanja ili ćemo se izdići iznad toga i nastaviti dalje u nekoj pozitivnijoj emociji poštovanja i razumijevanja? Osjećam da je to ispravno, da je to pravilno i ja ću se tako ponašati i sada, a onaj koji ne želi prihvatiti to... imam puno poštovanje, jer svako ima pravo da se postavi kako želi, ali ja ću to tako raditi jer osjećam da je to ispravno i da jedino tako možemo imati neku budućnost koja nam stvara neku vrstu prihvaćanja i mira', smatra Đoković.

Cijeli intervju pogledajte OVDJE.

