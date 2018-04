Đoković nakon poraza napravio nešto o čemu bruji cijeli teniski svijet!

Novak Đoković na turniru u Monte Carlu u prva dva kola odigrao je prilično dobro, izbacio Dušana Lajovića i Bornu Ćorića, ali već na sljedećoj prepreci je zastao.

Danas je nakon preokreta u tie-breaku uspio dobiti prvi set, da bi onda glatko izgubio od Dominica Thiema. Sedmi igrač svijeta drugi set dobio je 6:2, a treći 6:3 i plasirao se u četvrtfinale u kojem ga čeka Rafael Nadal.

Carlos Bernardes had a word w/Djokovic after the 3-2 changeover to be careful of the time. Djokovic responds by playing some speed tennis - and gets broken. Yaps at him after he sits down again.

Fairly extreme overreaction, speaking to his being somewhat agitated ATM. pic.twitter.com/xQfhqCWYqC