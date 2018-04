Tenisač poludio, unio se sucu u lice i urlao na njega

U prvom kolu ATP turnira u Monte Carlu Albert Ramos-Vinolas pobijedio je Jareda Donaldsona s 2:0 u setovima, bilo je 6:3, 6:3.

Meč će se pamtiti i po tome što je Donaldson sredinom drugog seta izgubio živce. Naime, pri vodstvu Ramosa 6:3, 3:2, sudac je procijenio da je jedna njegova loptica pala točno na liniju, s čim se Donaldson nije složio pa je pozvao suca. Pokazivao mu je trag loptice, a sudac je tvrdio da je to iz nekog ranijeg poena.

The entire Donaldson @JaredD episode... I feel the umpire is right here... pic.twitter.com/kgvi2KKass