Oklahoma City upisao 60. pobjedu! Najbolja momčad Zapada izgleda nezaustavljivo

New York Knicks su sinoć kod kuće sa 128-113 pobijedili Dallas Maverickse, a Josh Hart i Karl-Anthony Towns postali su prvi suigrači koji su upisali triple-double učinak u istoj utakmici u povijesti New Yorka. Hart je utakmicu završio sa 16 poena, 12 skokova i 11 asistencija u svom momčadskom rekordu i devetom triple-doubleu sezone. Towns je imao 26 poena, 12 skokova i 11 asistencija u svom trećem triple-doubleu u karijeri. Najbolji strijelac Knicksa bio je OG Anunoby s 35 ubačaja. Hart i Towns tek su 17. par suigrača koji su zabilježili triple-double u istoj utakmici u povijesti NBA lige i drugi koji je to uspio ove godine. Nikola Jokić i Russell Westbrook upisali su triple-doublove za Denver Nuggetse 30. prosinca i 10. siječnja.Naji Marshall zabio je 38 koševa, ali samo 10 u drugom poluvremenu, za Maverickse s nedostatkom ekipe, kojima je prekinut niz od dvije utakmice.

Houston Rockets su na gostovanju sa 121-114 bili bolji od Atlanta Hawksa, a do pobjede ih je s double-double učinkom vodio Jalen Green koji je utakmicu završio s 32 poena i 11 skokova. Fred VanVleet je dodao 21 koš, a Alperen Sengun upisao je 18 poena, devet skokova i pet asistencija za Rocketse, koji su pobijedili u deset od zadnjih 11 utakmica. Double-double za Hawkse upisali su Trae Young (19 poena, 12 asistencija), Onyeka Okongwu (14 poena, 15 skokova) i Dyson Daniels (19 poena, 10 asistencija, četiri ukradene lopte).

Cleveland Cavaliers su sa 122-111 bili bolji od domaćih Portland Trail Blazersa kojima je ovo drugi poraz zaredom nakon četiri pobjede u nizu. Darius Garland zabilježio je 27 koševa i osam asistencija za najbolju momčad lige, a Ty Jerome je dodao 25 koševa.

Kod Portlanda po 18 koševa ubacili su Donovan Clingan, Shaedon Sharpe i Scoot Henderson. Cligan je dodao 12 skokova, a Henderson šest asistencija i šest skokova za Portland.

Prva momčad Zapada Oklahoma City Thunder su upisali svoju 60. pobjedu ove sezone, nadigravši sa 121-105 Sacramento Kingse. Predvodio ih je Shai Gilgeous-Alexander s 32 poena, a Chet Holmgren je dodao 18 poena i 10 skokova. Za Thunder (60-12) je ovo sedma pobjeda zaredom i 60. pobjeda po peti put u povijesti franšize. Keegan Murray postigao je 28 koševa, pogodivši 9 od 13 trica za Kingse, koji su izgubili četvrtu utakmicu zaredom i izjednačili se s Phoenix Sunsima u borbi za deveto mjesto u Zapadnoj konferenciji. Zach LaVine je upisao 19 poena i sedam asistencija.

Orlando Magic su upisali petu pobjedu u nizu svladavši u gostima sa 111-104 Charlotte Hornetse. Paolo Banchero zabio je 32 koša,

Franz Wagner skupio je 26 poena, a Anthony Black 20 poena za Magic. LaMelo Ball je ubacio 25 koševa za Hornetse koji su ispali iz doigravanja. Izgubili su pet od zadnjih šest utakmica.

Detroit Pistons su kod kuće s visokih 122-96 pobijedili San Antonio Spurs.Marcus Sasser ubacio je rekord karijere od 27 koševa za Detroit koji je rano stekao veliku prednost i održao je do kraja utakmice.

Tobias Harris je za Detroit upisao 15 poena, osam skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte. Devin Vassell predvodio je Spurse s 26 poena i šest skokova.

Miami Heat su kod kuće s također visokih 126-86 nadigrali Golden State Warriorse koji nisu imali dovoljno igrača. Jimmy Butler, koji je prvi put igrao protiv Heata otkako su ga razmijenili, utakmicu je završio s 11 poena.Najbolji kod Miamija bio je s 27 koševa i osam skokova Bam Adebayo, a Tyler Herro je ubacio 20 koševa uz sedam asistencija.Jonathan Kuminga predvodio je Warriorse s 15 poena.

Memphis Grizzlies su u Salt Lake Cityju sa 140-103 bili bolji od momčafi s najlošijim omjerom u ligi Utah Jazza.Desmond Bane zabio je 21 poen, a Jaren Jackson Jr. dodao je 19 za Memphis koji je prekinuo niz od tri poraza.Scotty Pippen Jr. imao je 16 poena i 10 asistencija za Memphis, koji je na poluvremenu gubio jedan razlike prije nego je u trećoj četvrtini bio bolji od Utaha 41-17. Isaiah Collier predvodio je Utah s 21 košem. Collin Sexton ubacio je 15 koševa, a Johnny Juzang i Kyle Filipowski po 13 za Jazz koji je izgubio 13. put u posljednjih 14 utakmica.