Održan turnir iz serije Croatia MMA Challenge Sixt Split

Održan je drugi iz serije turnira 'Croatia MMA Challenge 2018.' u organizaciji Hrvatskog MMA saveza. Nakon Belišća, gdje je turnir održan u siječnju, na red je došao Split.

Na turniru koji je organizirao KBK Terminator među seniorima iznad 93 kilograma slavio je Ante Krokar iz Sambo Pit Bulla Split. U kategoriji do 93 kilograma najbolji je bio je Nebojša Vinčić iz MMA Team Valensa.

Nikola Radman iz Top Ten Podstrane pobijedio je u kategoriji do 84 kilograma Dejan Gunjavić iz Crowsa do 77 kilograma, a Franko Gruber iz American Top Teama do 66 kilograma.

U dvije kategorije borile su se i djevojke, do 72 kilograma najbolja je bila Katja Vuković iz Sambo kluba Belišće, a njezina kolegica iz kluba Nikolina Katić pobijedila je do 56 kilograma.

Među juniorima najbolji su bili Marko Milat (iznad 93 kg), Alberto Antić (do 85 kg), Matteo Da Gudurić (do 75 kg), Rok Oslaković (do 70 kg) te Boris Katić (do 65 kg).

Kod kadeta Niko Matić slavio je u kategoriji do 85 kilograma, Šimun Poje do 65, a Bernard Bajn do 60.

Od 11 klubova koliko je nastupilo u seniorskoj konkurenciji najuspješniji je bio Sambo Pit Bull Split, a u ukupnoj Top Ten Podstana.

Ideja je da na turniru u prosincu, zadnjem u nizu, dobijemo najuspješnije seniore koji bi dobili priliku za osvajanje naslova prvaka u svojoj kategoriji.

Na dvodnevnom sudačkom seminaru uspješno su položili sudački ispit za MMA suca nacionalne razine: Ante Barada, Matijas Barić, Nedeljko Đuran i Gordan Vatavuk.