Dalić priznao: Žao mi je što tog igrača nisam uspio ugurati na popis. Evo zašto sam tako odlučio

Objava popisa putnika za SP izazvala je reakcije, a najviše se raspravljalo o izostanku Luke Stojkovića i Diona Drene Belje. Izbornik Zlatko Dalić u razgovoru za Dnevnik Nove TV priznao je da su to bile teške odluke, posebno istaknuvši slučaj mladog Dinamovog veznjaka. "Luka zaista igra sjajno, pogotovo potkraj sezone. Svojim asistencijama i golovima donio je Dinamu dvostruku krunu. On je igrač koji ima velik potencijal, zaista me intrigira i malo mi je žao što ga nisam uspio nekako ugurati na popis", priznao je Dalić.

Unatoč pohvalama, Stojković je ostao na pretpozivu, a izbornik je kao ključan razlog naveo principe kojih se drži godinama. "Imamo izbor igrača koji su bili s nama dvije godine. Gledam taj kontinuitet, to zajedništvo i ambijent koji je bio sjajan u Americi, i zato sam donio tu odluku", pojasnio je. Time je dao do znanja da su mu uigranost i atmosfera bili važniji od trenutačnog bljeska pojedinaca koji nisu bili dio reprezentativnog okruženja. Ipak, za Stojkovića vrata nisu zatvorena: "Ako ovako nastavi, on će uskoro biti vrlo blizu reprezentaciji."

Slična logika primijenjena je i u napadu, gdje je Dion Drena Beljo unatoč sjajnoj sezoni ostao iza Petra Muse i Igora Matanovića. "Ovaj put odlučio sam se za Musu i Matanovića. Imaju dobre sezone, igraju jako dobro. Matanović je prvi strijelac kluba, igra finale Europske lige, a Musa je također sjajan", objasnio je izbornik. Naglasio je kako su obojica bili izvrsni na američkoj turneji te su potom nastavili s dobrom formom. Uz Stojkovića i Belju, na pretpozivu se našao i Lovro Majer.