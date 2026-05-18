TEŠKA ODLUKA

Dalić priznao: Žao mi je što tog igrača nisam uspio ugurati na popis. Evo zašto sam tako odlučio

Zagreb: Predstavljena Žujina kampanja "Kad Hrvati igraju, svi gledaju" i preliminarni popis za Svjetsko prvenstvo 2026.
18.05.2026.
u 21:23

Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis 26 igrača za Svjetsko prvenstvo, što je potaknulo rasprave zbog izostanka Dinamovog dvojca. Dalić je otvoreno govorio o najtežim odlukama i zašto su forma i golovi ponekad morali u drugi plan

Objava popisa putnika za SP izazvala je reakcije, a najviše se raspravljalo o izostanku Luke Stojkovića i Diona Drene Belje. Izbornik Zlatko Dalić u razgovoru za Dnevnik Nove TV priznao je da su to bile teške odluke, posebno istaknuvši slučaj mladog Dinamovog veznjaka. "Luka zaista igra sjajno, pogotovo potkraj sezone. Svojim asistencijama i golovima donio je Dinamu dvostruku krunu. On je igrač koji ima velik potencijal, zaista me intrigira i malo mi je žao što ga nisam uspio nekako ugurati na popis", priznao je Dalić.

Unatoč pohvalama, Stojković je ostao na pretpozivu, a izbornik je kao ključan razlog naveo principe kojih se drži godinama. "Imamo izbor igrača koji su bili s nama dvije godine. Gledam taj kontinuitet, to zajedništvo i ambijent koji je bio sjajan u Americi, i zato sam donio tu odluku", pojasnio je. Time je dao do znanja da su mu uigranost i atmosfera bili važniji od trenutačnog bljeska pojedinaca koji nisu bili dio reprezentativnog okruženja. Ipak, za Stojkovića vrata nisu zatvorena: "Ako ovako nastavi, on će uskoro biti vrlo blizu reprezentaciji."

Slična logika primijenjena je i u napadu, gdje je Dion Drena Beljo unatoč sjajnoj sezoni ostao iza Petra Muse i Igora Matanovića. "Ovaj put odlučio sam se za Musu i Matanovića. Imaju dobre sezone, igraju jako dobro. Matanović je prvi strijelac kluba, igra finale Europske lige, a Musa je također sjajan", objasnio je izbornik. Naglasio je kako su obojica bili izvrsni na američkoj turneji te su potom nastavili s dobrom formom. Uz Stojkovića i Belju, na pretpozivu se našao i Lovro Majer.
Luka Stojković Zlatko Dalić SP 2026.

protuudar
22:37 18.05.2026.

Malo respekta, ne sijat mržnju i podjele. Mišić kome se sviđalo kome ne u dinamu je konstantan, bitan defanzivno, vezno i ofanzivno. Ako čovjek nije pozvan, ok, ali ne treba ga omalovažavati i vrijeđati. Vjerujem da izborniku nije lako kad ima izbor i treba odvagnuti tko mu više može dati u ekipi. Isto tako vjerujem da je jedini cilj pobjeđivanje i prolazak u slijedeči krug, tako da od 4 miliona izbornika mislim da imamo jednog koji je dobro slagao ekipe, dokazano. Isto tako izbornik je čovijek i možda i on smije i može pogriješiti kao mi ostali, samo kod njega se to jaaako vidi, ta razliku od nas. Žal ostaje za premalo prostora u svrhu priključivanja igrača. Vjera u izbornika, volju, želju, htjenje da se postigne rezultat, da svi budemo kao jedno, nacija uzavrelih srdaca, ponosni i sretni na novom putu, novom velikom natjecanju. Sretno hrvatska, sretno izborniče!!!

Hrvoje Hrk !!
22:04 18.05.2026.

bravo ...a za onaj mišić panjina pa njega nebi zvao niti birtiju na pivu ...a beljo hahahaaa takvi samo kod nas prolaze .. stojković je mlad i bit ce prilika

